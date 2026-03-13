Газета
Главная / Общество /

Минюст признал правнучку Хрущева иноагентом

В список также вошли журналист Сергей Резник и экономист Екатерина Журавская
Ведомости
Manfred Siebinger / Reuters
Manfred Siebinger / Reuters

Министерство юстиции признало иностранным агентом правнучку генсека СССР Никиты Хрущева, писательницу Нину Хрущеву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме нее, в список вошли философ Вадим Штепа, журналист Сергей Резник, активист Алексей Нестеренко и экономист Екатерина Журавская.

Как утверждает Минюст, Журавская и Хрущева распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей, выступали против специальной военной операции на Украине и участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов. По данным Минюста, обе проживают за пределами России. Кроме того, Журавскую ведомство обвиняет в том, что она отождествляла Россию с террористической организацией и участвовала в сборе средств для вооруженных сил Украины (ВСУ).

Резника, Нестеренко и Штепу объявили иноагентами за распространение материалов других иностранных агентов и нежелательных организаций, а также недостоверной информации о российских властях. По версии ведомства, Резник также отождествлял Россию с террористической организацией. Он тоже проживает за границей.

Одновременно из реестра иностранных агентов исключен благотворительный фонд помощи социально незащищенным гражданам «Нужна помощь» – в связи с его ликвидацией.

27 февраля Минюст внес в перечень иноагентов журналиста и телережиссера Веру Кричевскую, политика Александра Иванова, активиста Максима Алиева, а также интернет-ресурс «Республика».

