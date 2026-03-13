Минюст признал правнучку Хрущева иноагентом

Как утверждает Минюст, Журавская и Хрущева распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей, выступали против специальной военной операции на Украине и участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов. По данным Минюста, обе проживают за пределами России. Кроме того, Журавскую ведомство обвиняет в том, что она отождествляла Россию с террористической организацией и участвовала в сборе средств для вооруженных сил Украины (ВСУ).