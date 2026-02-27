Минюст признал иноагентами депутата из Якутии и журналистку Кричевскую

Минюст признал иноагентами депутата из Якутии и журналистку КричевскуюРеестр пополнил ресурс «Республика»
Минюст России расширил реестр иностранных агентов. В список включены три человека и один интернет-ресурс, следует из данных на сайте ведомства.
В перечень внесены журналист и телережиссер Вера Кричевская, политик Александр Иванов, активист Максим Алиев, а также интернет-ресурс «Республика».
По данным министерства, Алиев участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России. Он распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти и проводимой ими политике, выступал против спецоперации на Украине, осуществлял пропаганду ЛГБТ
Иванов, как указано в сообщении, распространял недостоверную информацию о решениях органов власти и взаимодействовал с иностранными агентами и нежелательной организацией. Депутат заксобрания Республики Якутии Иванов был исключен из партии «Новые люди» за сепаратистские высказывания. Поводом для этого стали его рассуждения о возможности отделения Якутии от России, прозвучавшие в интервью турецкому блогеру. Председатель партии Алексей Нечаев тогда заявил, что «предателям у нас делать нечего».
Кричевская, по данным ведомства, принимала участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, распространяла недостоверную информацию о деятельности российских властей, выступала против спецоперации. Она также проживает за пределами России.
Интернет-ресурс «Республика», как отмечает Минюст, распространял материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, публиковал недостоверную информацию о решениях российских властей. Также, по данным ведомства, проект создан при поддержке иностранной организации, а его руководство осуществляется из-за пределов РФ.
20 февраля сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов политолога Александра Кынева, журналистов Владимира Севриновского и Аурена Хабичева, активиста Алексея Черемушкина, а также организацию «Европейский молодежный форум» (European Youth Forum).
Статус иностранного агента в России появился еще в 2012 г., при этом ужесточение законодательства началось в 2020-х гг. Лицам, признанным иноагентами, запрещено получать государственную финансовую и имущественную поддержку, участвовать в выборах всех уровней, выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Для физических лиц-иноагентов открываются специальные счета, на которые зачисляются доходы от творческой деятельности. Распоряжаться средствами с них можно будет только после снятия статуса. С 1 января 2026 г. для иноагентов также установлена единая ставка НДФЛ в размере 30%. Кроме того, они лишаются права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и на освобождение от налога при продаже активов, дарении и наследовании.