Минюст признал иноагентами депутата из Якутии и журналистку Кричевскую

Для физических лиц-иноагентов открываются специальные счета, на которые зачисляются доходы от творческой деятельности. Распоряжаться средствами с них можно будет только после снятия статуса. С 1 января 2026 г. для иноагентов также установлена единая ставка НДФЛ в размере 30%. Кроме того, они лишаются права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и на освобождение от налога при продаже активов, дарении и наследовании.