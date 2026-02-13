Минюст внес в список иноагентов четырех человек и проект «Открытое пространство»В их числе журналистки Мария Лацинская и Галина Сидорова
Минюст России расширил список иностранных агентов. В реестр добавлены четыре физических лица – журналистки Мария Лацинская, Галина Сидорова и Марина Охримовская, активист Михаил Орешников, а также проект «Открытое пространство» и ресурс Agentura.ru. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
По данным министерства, Лацинская принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также нежелательных на территории РФ организаций. Кроме того, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения спецоперации на Украине и осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Отмечается, что сейчас Лацинская проживает за пределами России.
Орешников также распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России, выступал против специальной военной операции, помогал иноагентам и нежелательным организациям распространять сообщения и материалы. Помимо этого, по данным Минюста РФ, Орешников является членом неонацистского объединения и неонацистской группировки.
Охримовская и Сидорова содействовали распространению сообщений от иноагентов, а также материалов организаций, деятельность которых в России признана нежелательной. По данным министерства, они распространяли ложные сведения о решениях и политике российских властей, а также недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил (ВС) РФ. Обе женщины выступали против специальной военной операции на Украине.
Охримовская сотрудничает с организацией, включенной в список иностранных и международных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, говорится в сообщении Минюста. Сидорова же является соучредителем подобной организации.
«Открытое пространство» занималось распространением информации и материалов, которые принадлежат иноагентам, а также организаций, признанных нежелательными на территории РФ. В своей деятельности проект также публиковал недостоверные данные о решениях и политике российских властей.
Ресурс Agentura.ru занимался распространением ложной информации о решениях и политике российских властей, а также материалов, направленных на формирование негативного отношения к ВС РФ. Ресурс выступал против специальной военной операции, проводимой на территории Украины. Кроме того, Agentura.ru распространял информацию и материалы иноагентов, а также организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Соучредителями ресурса являются лица, включенные в реестр иностранных агентов.
Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Александр Павлов, в связи с ликвидацией также исключен Благотворительный фонд развития филантропии.
В последний раз Министерство юстиции расширяло список иностранных агентов 6 февраля. Тогда ведомство включило туда журналистку Полину Милушкову и шахматиста Дениса Билунова. Помимо них в реестр вошли бывший член партии «Яблоко» Максим Иванцов, сопредседатель партии «Демократический выбор» Игорь Драндин. Иноагентами также были признаны сообщество Frame и интернет-проект «Континент».