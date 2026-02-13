Минюст внес в список иноагентов четырех человек и проект «Открытое пространство»

По данным министерства, Лацинская принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также нежелательных на территории РФ организаций. Кроме того, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения спецоперации на Украине и осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Отмечается, что сейчас Лацинская проживает за пределами России.