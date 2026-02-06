Минюст внес в список иноагентов журналистку Милушкову и шахматиста Билунова

Билунов и Драдин, как указывает Минюст, участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в РФ, публиковали недостоверную информацию о деятельности российских властей и выступали против специальной военной операции. Они проживают за пределами России и, как пишет Минюст, на постоянной основе взаимодействуют с иностранными агентами.