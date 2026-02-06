Минюст внес в список иноагентов журналистку Милушкову и шахматиста Билунова
Министерство юстиции расширило список иностранных агентов, включив туда журналистку Полину Милушкову и шахматиста Дениса Билунова, следует из реестра иноагентов.
Помимо них 6 февраля туда вошли бывший член партии «Яблоко» Максим Иванцов, сопредседатель партии «Демократический выбор» Игорь Драндин. Иноагентами также были признаны сообщество Frame и интернет-проект «Континент».
Билунов и Драдин, как указывает Минюст, участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в РФ, публиковали недостоверную информацию о деятельности российских властей и выступали против специальной военной операции. Они проживают за пределами России и, как пишет Минюст, на постоянной основе взаимодействуют с иностранными агентами.
Иванцов, помимо этих обвинений, является основателем сообщества, организующего мероприятия с участием иностранных агентов.
Милушкова, по данным Минюста, участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Она сотрудничает с лицами и структурами, внесенными в реестр иноагентов.
Интернет-проект «Континент», как указали в Минюсте, принадлежит медиагруппе, расположенной за пределами РФ, а его авторы включены в реестр иноагентов.
Сообщество Frame, по данным ведомства, организовывало мероприятия с участием иноагентов.
В то же время из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией было исключено ООО «Иноагент ААВ».
30 января Минюст РФ внес в свой реестр иностранных агентов журнал «Новая вкладка». Перечень тогда также пополнили журналист Ян Шенкман и переводчик академика Андрея Сахарова Александр Гольдфарб.