Госдума подняла ставку НДФЛ для всех иноагентов до 30%
Госдума ужесточила налоговый режим для иноагентов. Для них вводится единая ставка НДФЛ 30%, а также отменяются налоговые льготы и вычеты. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.
«Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», – заявил Володин.
Иноагенты больше не смогут пользоваться освобождением от налогообложения в ряде случаев и налоговыми вычетами. Для организаций с таким статусом и для компаний, где доля их участия превышает 10%, также вводятся ограничения. Таким структурам запрещено применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться освобождением от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества и имущественных прав.
20 ноября Госдума одобрила повышение НДС до 22% с сохранением льготной ставки 10% для социально значимых товаров. Также утверждено поэтапное снижение порога годовой выручки для перехода на НДС. С 2026 г. с 60 млн до 20 млн руб., с 2027 г. – до 15 млн, с 2028 г. – до 10 млн руб. Изначально предлагалось снизить порог с 60 млн руб. до 10 млн руб. одномоментно, но в итоговой версии закона предусмотрели поэтапный вариант.