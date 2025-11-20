Госдума подняла ставку НДФЛ для всех иноагентов до 30%

20 ноября Госдума одобрила повышение НДС до 22% с сохранением льготной ставки 10% для социально значимых товаров. Также утверждено поэтапное снижение порога годовой выручки для перехода на НДС. С 2026 г. с 60 млн до 20 млн руб., с 2027 г. – до 15 млн, с 2028 г. – до 10 млн руб. Изначально предлагалось снизить порог с 60 млн руб. до 10 млн руб. одномоментно, но в итоговой версии закона предусмотрели поэтапный вариант.