Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%ARSA6,86+0,29%MSTT68,7-1,01%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,92+0,2%RGBITR771,91+0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Северная Корея продемонстрировала дроны-камикадзе собственного производства

Ася Султанова
KCNA
KCNA

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил производственные площадки нескольких оборонных предприятий. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как пишет The Korea Times, Ким посетил заводы, выпускающие 600-миллиметровые и 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня, а также беспилотники. На опубликованных ЦКАТ кадрах видно, что БПЛА выполнены по схеме «утка» и оснащены двигателем с двухлопастным винтом, что визуально сближает их с российской «Геранью‑2». Ранее снимки этой разработки в сети не появлялись.

Глава Северной Кореи в ходе визита обозначил программные задачи, включая повышение уровня искусственного интеллекта наступательного и оборонительного вооружения, модернизацию брони и автоматизации артиллерийских систем, а также улучшение условий производства, сообщает агентство.

В 2024 г. Ким указал на необходимость развития массового производства ударных беспилотников. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её