Северная Корея продемонстрировала дроны-камикадзе собственного производства

Как пишет The Korea Times, Ким посетил заводы, выпускающие 600-миллиметровые и 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня, а также беспилотники. На опубликованных ЦКАТ кадрах видно, что БПЛА выполнены по схеме «утка» и оснащены двигателем с двухлопастным винтом, что визуально сближает их с российской «Геранью‑2». Ранее снимки этой разработки в сети не появлялись.