Северная Корея продемонстрировала дроны-камикадзе собственного производства
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил производственные площадки нескольких оборонных предприятий. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как пишет The Korea Times, Ким посетил заводы, выпускающие 600-миллиметровые и 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня, а также беспилотники. На опубликованных ЦКАТ кадрах видно, что БПЛА выполнены по схеме «утка» и оснащены двигателем с двухлопастным винтом, что визуально сближает их с российской «Геранью‑2». Ранее снимки этой разработки в сети не появлялись.
Глава Северной Кореи в ходе визита обозначил программные задачи, включая повышение уровня искусственного интеллекта наступательного и оборонительного вооружения, модернизацию брони и автоматизации артиллерийских систем, а также улучшение условий производства, сообщает агентство.
В 2024 г. Ким указал на необходимость развития массового производства ударных беспилотников.