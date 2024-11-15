Ким Чен Ын призвал начать массовое производство беспилотников в КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын указал на необходимость развития массового производства ударных беспилотников. Соответствующее заявление он сделал во время испытаний БПЛА, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Ким Чен Ын выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками недавно разработанных беспилотных летательных аппаратов <...>. Он высоко оценил достигнутые результаты и подчеркнул необходимость создания системы серийного производства и скорейшего начала полномасштабного массового производства», – говорится в сообщении агентства.
По словам Кима, конкуренция в сфере инновационных технологий БПЛА как основного средства военной мощи усиливается по всему миру. Сфера применения дронов постоянно расширяется, указал лидер КНДР. Это, в частности, требует обновления военной практики, сказал Ким.
Лидер страны сообщил, что у Пхеньяна есть достаточный потенциал для этого. КНДР намерена работать над сочетанием новых методов для удовлетворения потребностей военной сферы, говорится в сообщении ЦТАК.
В сентябре Ким поставил задачу увеличить производство ядерных материалов для атомного оружия. В частности, он поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана. По мнению лидера КНДР, такой шаг позволит нарастить ядерные вооружения «в геометрической прогрессии». ЦТАК также опубликовало фото центрифуг, которые производят материалы для атомного оружия КНДР. Где именно расположен ядерный объект, не уточняется.