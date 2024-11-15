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Ким Чен Ын призвал начать массовое производство беспилотников в КНДР

Ведомости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын указал на необходимость развития массового производства ударных беспилотников. Соответствующее заявление он сделал во время испытаний БПЛА, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками недавно разработанных беспилотных летательных аппаратов <...>. Он высоко оценил достигнутые результаты и подчеркнул необходимость создания системы серийного производства и скорейшего начала полномасштабного массового производства», – говорится в сообщении агентства.

По словам Кима, конкуренция в сфере инновационных технологий БПЛА как основного средства военной мощи усиливается по всему миру. Сфера применения дронов постоянно расширяется, указал лидер КНДР. Это, в частности, требует обновления военной практики, сказал Ким.

Лидер страны сообщил, что у Пхеньяна есть достаточный потенциал для этого. КНДР намерена работать над сочетанием новых методов для удовлетворения потребностей военной сферы, говорится в сообщении ЦТАК.

В сентябре Ким поставил задачу увеличить производство ядерных материалов для атомного оружия. В частности, он поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана. По мнению лидера КНДР, такой шаг позволит нарастить ядерные вооружения «в геометрической прогрессии». ЦТАК также опубликовало фото центрифуг, которые производят материалы для атомного оружия КНДР. Где именно расположен ядерный объект, не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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