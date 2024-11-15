Ким Чен Ын призвал начать массовое производство беспилотников в КНДР

В сентябре Ким поставил задачу увеличить производство ядерных материалов для атомного оружия. В частности, он поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана. По мнению лидера КНДР, такой шаг позволит нарастить ядерные вооружения «в геометрической прогрессии». ЦТАК также опубликовало фото центрифуг, которые производят материалы для атомного оружия КНДР. Где именно расположен ядерный объект, не уточняется.