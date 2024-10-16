Взрыв дорог и беспилотники в Пхеньяне: идет ли Корея к большой войне

Взрыв дорог в КНДР – не самое важное событие, считает профессор Университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков. «Эта акция выглядит такой театральной и красивой, но по большому счету она не значит практически ничего. Дело в том, что по тем дорогам, которые взорвали, реального движения не было уже около 80 лет», – говорит он. С 2018 г. на них были восстановлены поврежденные еще во времена Корейской войны участки, но запустить полноценное коммерческое движение все равно это не позволило. Поэтому взрывы дорог стоит считать именно частью кампании КНДР по уничтожению всей символики, связанной с объединением стран, уверен Ланьков. Например, на картах, которые показывают по телевидению КНДР во время прогноза погоды, с недавних пор не показывают весь полуостров, аналогично были и исправлены барельефы на центральной площади Пхеньяна. Само признание очевидного факта, что Южная и Северная Кореи – два государства, теоретически может привести в будущем к стабилизации, допускает Ланьков.