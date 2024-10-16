Взрыв дорог и беспилотники в Пхеньяне: идет ли Корея к большой войне

Взрыв дорог и беспилотники в Пхеньяне: идет ли Корея к большой войнеПеред выборами в США КНДР может еще напомнить о себе
Армия КНДР подорвала участки двух дорог, которые вели на юг полуострова, сообщило 15 октября южнокорейское агентство Yonhap. Первый участок автодороги расположен на западе и ведет от северокорейского города Кэсон до южнокорейского Пхаджу, а вторая дорога пролегала к городу Тонхэ на востоке, на побережье Японского моря. В южнокорейском министерстве по делам объединения назвали случившееся «явным нарушением межкорейского соглашения [2018 г.]». Кроме того, Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог предупредительной стрельбой. При этом ранее в июне Сеул сам приостановил упомянутое межкорейское соглашение. Yonhap пишет, что эти дороги строились за счет южнокорейских кредитов на сумму $133 млн.
При этом еще 9 октября Генеральный штаб Корейской народной армии опубликовал в ЦТАКе заявление, что он начинает проводить «строительные работы, направленные на полный разрыв автомобильных и железных дорог на территории народной республики, соединяющих [КНДР] с Республикой Корея, и на превращение оборонительных сооружений в крепость» и «навечно перекрыть и заблокировать южную границу, прилегающую к Республике Корея – неизменному главному врагу».
Информагентство КНДР ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын провел 14 октября совещание по делам обороны и безопасности государства. Там ему были представлены доклады начальника Главного разведывательного управления Ли Чхан Хо об анализе «серьезной провокации нарушения суверенитета республики со стороны врагов» и начальника Генштаба Ли Ён Гира о плане ответных военных действий. А вождь Ким, как сообщается, «сделал вывод» и поставил задачи «для применения сил сдерживания войны». Все эти действия стали логичным следствием нового курса председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. В декабре 2023 г. он заявил, что Пхеньян больше не намерен пытаться добиваться объединения с Южной Кореей, а отношения будет строить с ней как с главным враждебным государством.
В отношениях сторон одновременно развивается другой сюжет, чреватый эскалацией. Речь идет о запуске друг другу сначала пропагандистских аэростатов и шаров. В октябре запущенные антисеверокорейскими НКО южнокорейские беспилотники с агитационными материалами как минимум трижды вторгались в пространство КНДР, в том числе разбрасывая их над ее столицей. 15 октября сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, как передает ЦТАК, заявила, что в КНДР нашли «неопровержимые доказательства того, что военные гангстеры Республики Корея являются главными виновниками враждебной провокации». Власти Южной Кореи сначала отрицали свою причастность к этим запускам, переводя стрелки на частных лиц, но затем ее министр обороны Ким Ён Хён не стал подтверждать или опровергать обвинения. МИД России 14 октября расценил действия южнокорейских беспилотников как «грубое посягательство на суверенитет и вмешательство во внутренние дела с целью разрушения законного государственного строя».
Взрыв дорог в КНДР – не самое важное событие, считает профессор Университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков. «Эта акция выглядит такой театральной и красивой, но по большому счету она не значит практически ничего. Дело в том, что по тем дорогам, которые взорвали, реального движения не было уже около 80 лет», – говорит он. С 2018 г. на них были восстановлены поврежденные еще во времена Корейской войны участки, но запустить полноценное коммерческое движение все равно это не позволило. Поэтому взрывы дорог стоит считать именно частью кампании КНДР по уничтожению всей символики, связанной с объединением стран, уверен Ланьков. Например, на картах, которые показывают по телевидению КНДР во время прогноза погоды, с недавних пор не показывают весь полуостров, аналогично были и исправлены барельефы на центральной площади Пхеньяна. Само признание очевидного факта, что Южная и Северная Кореи – два государства, теоретически может привести в будущем к стабилизации, допускает Ланьков.
Но сейчас Ким, видимо, пытается разыграть такой же сценарий, как это пытались безуспешно сделать в свое время в ГДР, проводит параллели эксперт, когда там ввели в оборот лозунг о двух немецких государствах. «Это должно снизить психологическое давление, которое на население КНДР оказывает распространение сведений о южнокорейском материальном благополучии и процветании», – считает Ланьков. Разрыв в уровне жизни в Южной Корее, даже если сравнивать его с официальными северокорейскими данными, примерно 25-кратный – самый большой разрыв в мире между двумя соседними государствами. Кроме того, полагает Ланьков, Ким Чен Ын желает сформировать собственную национальную идентичность. При этом в Южной Корее оппозиция стремится к тому же, но власти по-прежнему «стоят горой» за идею объединения.
Похоже, акция с беспилотником из Южной Кореи была устроена на низшем уровне и не согласована с руководством страны, считает ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. По его словам, об этом свидетельствует «странная реакция минобороны Южной Кореи». Вероятнее всего, Сеул попал в «неприятное положение», говорит Асмолов. Консерваторы в Южной Корее, находясь у власти, не контролируют НКО, забрасывающие пропагандистские листовки на территорию Северной Кореи, соглашается доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. При этом конфронтация, когда диалог заменен обменом сигналов через военные акции, весьма опасна, полагает Дьячков.