Ким Чен Ын поручил нарастить производство материалов для атомного оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Института ядерного оружия и базы по производству ядерных материалов для атомного оружия поставил задачу увеличить производство ядерных материалов для атомного оружия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что в соответствии с более высокими долгосрочными целями необходимо сосредоточить все усилия на производстве ядерных материалов, необходимых для изготовления тактического атомного оружия. Для этого он обозначил основные задачи и направления», – сказано в сообщении.
В частности, он поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана. По мнению лидера КНДР, такой шаг позволит нарастить ядерные вооружения «в геометрической прогрессии». ЦТАК также опубликовало фото центрифуг, которые производят материалы для атомного оружия КНДР. Где именно расположен ядерный объект, не уточняется.
Reuters пишет, что изображение центрифуг было продемонстрировано Пхеньяном впервые. Аналитики, изучив спутниковые снимки, отмечали активную деятельность в Ядерном научно-исследовательском центре в Йонбене. 9 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в Йонбене была зафиксирована, предположительно, работа реактора и центрифуги, отмечает агентство.
10 сентября Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. Он подчеркнул, что Северная Корея является ответственной ядерной державой. Но на фоне расширения «возглавляемой США военной системы» перед КНДР появляется «серьезная угроза», в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты.
В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.