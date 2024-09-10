Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР

«КНДР будет непрерывно укреплять ядерные силы, способные последовательно реагировать на любые угрозы государств-противников с ядерным оружием, и удваивать меры и усилия для того, чтобы все вооруженные силы государства, включая ядерные, находились в полной боевой готовности», – сказал он.