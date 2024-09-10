Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР
Необходимо усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе выступления по случаю 76-й годовщины со Дня основания КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«КНДР будет непрерывно укреплять ядерные силы, способные последовательно реагировать на любые угрозы государств-противников с ядерным оружием, и удваивать меры и усилия для того, чтобы все вооруженные силы государства, включая ядерные, находились в полной боевой готовности», – сказал он.
Ким Чен Ын подчеркнул, что Северная Корея является ответственной ядерной державой. Но на фоне расширения «возглавляемой США военной системы» перед КНДР появляется «серьезная угроза», в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты.
Официально ядерное оружие есть только у пяти стран: России, США, Китая, Великобритании и Франции. Считается, что еще четыре государства (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) обладают им неофициально. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Северная Корея располагает 50 боеголовками и имеет возможности увеличить их число до 90.
В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.