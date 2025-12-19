Книжные дистрибуторы назвали самые продаваемые произведения в 2025 году

При этом на Wildberries самой продаваемой книгой стал роман «Разреши любить» российской писательницы Анны Джейн (настоящее имя – Анна Потапкина; умерла в 2023 г.): с 1 января по 16 декабря маркетплейс реализовал более 80 500 ее экземпляров (издает Clever), отметил представитель этой платформы. Примечательно, что романы Джейн заняли семь позиций в топ-10 книг по экземплярным продажам на Wildberries: на втором месте – «Твое сердце будет разбито», на третьем – «Восхитительная ведьма», на четвертом – «Запрети любить», на шестом – «Влюбленная ведьма», на девятом – «#ЛюбовьНенависть» и на десятом – «Поклонник» (все – издательство Clever). На Ozon роман «Разреши любить» оказался на седьмой позиции по экземплярным продажам.