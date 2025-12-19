Книжные дистрибуторы назвали самые продаваемые произведения в 2025 году

Книжные дистрибуторы назвали самые продаваемые произведения в 2025 годуВ лидерах – японский роман «Если все кошки в мире исчезнут» и любовная проза Анны Джейн
Роман «Если все кошки в мире исчезнут» японца Гэнки Кавамуры стал лидером по экземплярным продажам в книжной рознице в 2025 г. Эта книга заняла первое место по соответствующему показателю в крупнейшей в России специализированной сети «Читай-город – Буквоед»: с 1 января по 17 декабря она реализовала 104 000 экземпляров романа Кавамуры, сообщил «Ведомостям» представитель «Читай-город – Буквоед». На лидирующей позиции книга «Если все кошки в мире исчезнут» оказалась и в сводном рейтинге экземплярных продаж всех книжных магазинов нашей страны за январь-ноябрь, рассказала президент Ассоциации книгораспространителей (АСКР) Светлана Зорина. Абсолютные цифры она не раскрыла.
На Ozon японский роман «Если все кошки в мире исчезнут» попал на второе место по экземплярным продажам с 1 января по 16 декабря текущего года, а на Wildberries – на пятое, сообщили «Ведомостям» представители указанных маркетплейсов. Абсолютные показатели они также не привели.
Книга Кавамуры (издает «Бомбора», импринт «Эксмо»; входит в крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ») впервые вышла в России в 2020 г. Произведение рассказывает о молодом почтальоне, который должен умереть в ближайшие месяцы от неизлечимой болезни. Накануне смерти герою является дух, который предлагает продлить ему жизнь. В обмен за каждый дополнительный день почтальон должен выбрать вещь, которая бесследно исчезнет с лица земли. Почтальон соглашается, но, исполняя сделку, он начинает осознавать ценность каждой мелочи в этом мире.
Как продаются книги в России
При этом на Wildberries самой продаваемой книгой стал роман «Разреши любить» российской писательницы Анны Джейн (настоящее имя – Анна Потапкина; умерла в 2023 г.): с 1 января по 16 декабря маркетплейс реализовал более 80 500 ее экземпляров (издает Clever), отметил представитель этой платформы. Примечательно, что романы Джейн заняли семь позиций в топ-10 книг по экземплярным продажам на Wildberries: на втором месте – «Твое сердце будет разбито», на третьем – «Восхитительная ведьма», на четвертом – «Запрети любить», на шестом – «Влюбленная ведьма», на девятом – «#ЛюбовьНенависть» и на десятом – «Поклонник» (все – издательство Clever). На Ozon роман «Разреши любить» оказался на седьмой позиции по экземплярным продажам.
Очевиден интерес к любовной прозе Анны Джейн и в книжной рознице. Ее роман «Поклонник» занял пятое место по экземплярным продажам в российских книжных магазинах в январе-ноябре 2025 г., а «Твое сердце будет разбито» – седьмое, следует из данных АСКР.
На Ozon лидером продаж стала нон-фикшн книга «Легкий способ бросить курить» британского автора Аллена Карра («Добрая книга»), в которой описывается методика избавления от никотиновой зависимости. Она же попала на 11-ю строчку рейтинга Wildberries.
Есть и другие пересечения в рейтингах самых продаваемых книг в книжной рознице и на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Большую популярность имеют мотивационные книги «Кафе на краю земли» («Бомбора»; «Эксмо-АСТ») американца Джона Стрелеки и «Бог всегда путешествует инкогнито» француза Лорана Гунеля («Азбука»; «Эксмо-АСТ»). В «Читай-город – Буквоеде» книга Стрелеки оказалась на второй позиции с результатом в 44 000 реализованных экземпляров. Такое же место она заняла и в сводном рейтинге экземплярных продаж в книжной рознице за январь-ноябрь, следует из данных АСКР.
Книга Гунеля заняла третье место в рейтинге продаж книжной сети «Читай-город – Буквоеда» с результатом в 33 000 реализованных экземпляров. Такую же позицию, согласно данным АСКР, – во всех книжных магазинах. И 14-ю строчку – на Wildberries.
У крупнейшего участника рынка цифровых книг – группы компаний «Литрес» – лидером по выручке в деньгах от поштучных продаж, абонемента и подписки в 2025 г. стала эзотерическая книга «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда. В ней автор якобы обучает тому, как обрести силу духа и способность управлять реальностью, указано в аннотации. Абсолютные цифры в денежном выражении в ГК не привели.
На высокий интерес к книге «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры повлияла растущая популярность жанра «исцеляющей» прозы, который позволяет замедлиться, найти ответы на вопросы и разрешить внутренние конфликты, считает гендиректор издательской группы «Эксмо» Евгений Капьев. По его оценке, тираж романа в 2025 г. составил 450 000 экземпляров, а общий тираж превысил 820 000 штук.
Лидеры продаж в 2025 г. довольно естественны, на вершине – лонгеселлеры, слава о которых идет «по сарафану», отмечает главный редактор книжного медиа «Билли» Максим Мамлыга. Среди них – любовная проза, роман о потерях и обретениях, книги по саморазвитию.
«Российские читатели по-прежнему хотят любить и быть любимыми, хотят быть богатыми и счастливыми, хотят верить, что добро побеждает зло и что в мире есть справедливость», – резюмирует Мамлыга.