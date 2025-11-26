В России значительно выросли продажи книг по налоговому праву

В России значительно выросли продажи книг по налоговому правуЭто, в том числе, связано с регулярным внесением поправок в Налоговый кодекс, отмечают эксперты
Продажи профессиональных книг по налоговому праву в январе-ноябре 2025 г. увеличились в денежном выражении на 33% к аналогичному периоду 2024 г., следует из данных издательства «АСТ нонфикшн» (входит в крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ»). Абсолютные показатели в компании не привели. В оценке учитывались продажи бумажных книг всех представленных в нише издательств в крупнейшей российской книжной сети «Читай-город – Буквоед», а также на маркетплейсах Wildberries и Ozon.
Существенный прирост продаж в деньгах за аналогичный период показали и книги по потребительскому праву – на 29%, отмечается в данных АСТ. При этом наиболее значимое падение продаж зафиксировано у литературы по международному праву – на 49%.
Рост продаж профессиональной литературы о налоговом праве на книжном рынке объясняется, в том числе, тем, что Налоговый кодекс регулярно дополняется новыми нормами, которые важно отражать в переизданиях, пояснила шеф-редактор издательского проекта «Кладезь. Юридика» «АСТ нонфикшн» Анастасия Немурова.
В сентябре 2025 г. Минфин внес на рассмотрение в Госдуму пакет поправок в НК. Документ с учетом корректировок ко второму чтению, который состоит из 342 страниц, был принят Госдумой в конце ноября. Ключевые изменения касаются налога на добавленную стоимость (НДС). Его ставка с 2026 г. вырастет с 20% до 22%. А периметр плательщиков этого налога с будущего года расширится на бизнес с годовым доходом в 20 млн руб., с 2027 г. – 15 млн руб., с 2028 г. – 10 млн руб.
Аналогичный порядок будет распространяться и на пользователей патентной системы налогообложения (ПСН). Для них будут установлены те же пороги – при их пересечении бизнес будет лишаться права применять этот налоговый режим. Еще одно важное изменение касается камеральных налоговых проверок – инспекции смогут проводить их, не придерживаясь территориального принципа.
В то же время новые нормы НК становится все труднее понимать даже профессиональным юристам из-за сложности и объема формулировок, следует из данных лингвистического анализа поправок, подготовленного управляющим партнером Taxadvisor Дмитрием Костальгиным. Например, в 2024 г. парламент принял 34 налоговых закона, в которых было 145 тяжелых для восприятия предложений (содержат из 100 слов и более – «Ведомости»).
Увеличение продаж книг по налоговому праву, вероятно, действительно обусловлено регулярным внесением изменений в НК, в частности, в 2025 г. в документ были внесены крайне существенные поправки по увеличению ставок налогов, сокращению числа налоговых льгот и т.д., отмечают руководитель корпоративно-налогового направления практики по оказанию услуг частным состоятельным клиентам юрфирмы O2 Consulting Георгий Толмачев и налоговый юрист Николай Андреев.
Другие драйверы роста – активная работа ФНС по сбору налогов, а следовательно, и повышение спроса на соответствующие юридические услуги, говорит старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Мурат Рахимов. Высокий общественный резонанс в последние годы вызывает борьба службы с дроблением бизнеса, в особенности на примерах популярных блогеров, добавляет Толмачев из O2 Consulting: «Эти кейсы побуждают бизнес уделять больше внимания корректной уплате налогов».
Заметное падение продаж книг по международному праву закономерно, поскольку российские граждане и компании все реже взаимодействуют с международными организациями на фоне текущей геополитической ситуации, также поясняет Андреев. Кроме того, усложнились международные расчеты, фиксирует он.
«Спрос на применение такого права снижается, а значит, и книги о нем теряют популярность», – резюмирует Андреев.