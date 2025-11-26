В России значительно выросли продажи книг по налоговому праву

В сентябре 2025 г. Минфин внес на рассмотрение в Госдуму пакет поправок в НК. Документ с учетом корректировок ко второму чтению, который состоит из 342 страниц, был принят Госдумой в конце ноября. Ключевые изменения касаются налога на добавленную стоимость (НДС). Его ставка с 2026 г. вырастет с 20% до 22%. А периметр плательщиков этого налога с будущего года расширится на бизнес с годовым доходом в 20 млн руб., с 2027 г. – 15 млн руб., с 2028 г. – 10 млн руб.