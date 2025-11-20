Количество книжных магазинов в России за последние два года снизилось на 11%

К обрушению продаж в книжной рознице приводит жесткий демпинг со стороны маркетплейсов, как результат, потребитель голосует рублем за эти площадки и покупает книги там, где это существенно дешевле, говорит президент АСКР Светлана Зорина. Конкурировать на этом поле с маркетплейсами книжная офлайн-розница не может: эти каналы продаж находятся в неравных экономических условиях, в особенности в части налогов, поскольку для маркетплейсов действуют льготы как для IT-компаний, отмечает она. Важно и то, что весомая часть сотрудников маркетплейсов – самозанятые со ставкой налога 6%, добавляет Зорина.