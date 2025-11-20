Количество книжных магазинов в России за последние два года снизилось на 11%Наибольшее сокращение книжной розницы зафиксировано в Центральном федеральном округе
На ноябрь 2025 г. количество книжных магазинов в российских городах с населением свыше 100 000 человек сократилось на 11,3% по сравнению с тем же периодом 2023 г. и составило 2247 шт. Это следует из данных мониторинга Ассоциации книгораспространителей (АСКР) и журнала «Книжная индустрия», проведенного в рамках проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение».
Только за аналогичный период 2024–2025 гг. в крупных городах было закрыто 338 книжных магазинов, а открыто лишь 135, уточнили в АСКР. Наиболее существенное сокращение – на 71 торговую точку – зафиксировано в Центральном федеральном округе. На текущий момент здесь работает 433 книжных магазина. На 2-м месте по снижению количества точек специализированной розницы Сибирский округ: их число здесь уменьшилось на 39 шт. до 209 магазинов, на третьем – Приволжский (на 32 шт. до 519). Единственным округом, где количество книжных магазинов увеличилось, стал Южный – рост на 7 шт. до 244.
Москва осталась лидером среди городов-миллионников по количеству книжных магазинов на ноябрь 2025 г. – 185 шт. Но именно столица стала рекордсменом по динамике снижения: по сравнению с ноябрем 2024 г. книжных магазинов в городе стало меньше на 51 точку. Как результат, уровень обеспеченности москвичей книжной розницей ухудшился, а столица заняла предпоследнее место среди 16 городов-миллионников по этому показателю: сейчас одна такая торговая точка приходится на 71 753 жителя. На первой позиции по уровню обеспеченности книжными магазинами Казань (одна точка на 25 091 жителя), на последней – Волгоград (одна точка на 72 306 жителей).
Ключевая причина снижения количества книжных магазинов заключается в том, что специализированной рознице крайне сложно выдерживать конкуренцию с маркетплейсами, отметил представитель московского книжного магазина «Библио-глобус». Маркетплейсы в последние годы стали основным каналом дистрибуции бумажных книг. В январе – августе 2025 г. на них пришлось 57,8% продаж (65,9 млрд руб.), следует из данных «Эксмо-АСТ». На книжные магазины и федеральные офлайн-сети – 27% (30,7 млрд руб.).
К обрушению продаж в книжной рознице приводит жесткий демпинг со стороны маркетплейсов, как результат, потребитель голосует рублем за эти площадки и покупает книги там, где это существенно дешевле, говорит президент АСКР Светлана Зорина. Конкурировать на этом поле с маркетплейсами книжная офлайн-розница не может: эти каналы продаж находятся в неравных экономических условиях, в особенности в части налогов, поскольку для маркетплейсов действуют льготы как для IT-компаний, отмечает она. Важно и то, что весомая часть сотрудников маркетплейсов – самозанятые со ставкой налога 6%, добавляет Зорина.
При этом издержки у книжной розницы, которые и так базово существенно выше, чем у площадок интернет-торговли, продолжают расти, отмечает Зорина: «Среди увеличивающихся издержек ставки аренды, фонд оплаты труда. Все это подкрепляется увеличением налоговых ставок».
Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» в 2025 г. на текущий момент закрыла в российских городах 51 магазин, а открыла 35, как итог, сейчас работает 667 ее торговых точек, сообщил представитель сети. Такую динамику он объяснил в том числе стратегическими причинами: сеть закрывает точки в локациях с низкой проходимостью и открывает в крупных городских ТЦ. Кроме того, «Читай-город – Буквоед» провел в этом году ребрендинг 19 своих магазинов. Новая концепция, как оценивает Зорина, направлена на привлечение новой аудитории в точки сети, в особенности молодежи.
Существенное снижение количества книжных магазинов в Москве в значительной степени обусловлено сворачиванием сети «Книжный лабиринт», добавляет Зорина. Именно на нее пришлось более половины закрытий точек специализированной розницы в столице: всего в городе прекратили работу 32 магазина «Книжного лабиринта», следует из данных АСКР. За последний год эта сеть сократила 90% своих точек и сохранила только шесть, а крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ» полностью прекратил отгружать ей свои книги из-за непогашения долгов, писали ранее «Ведомости».
Сложности в конкуренции с маркетплейсами в Москве могут проявляться ярче, чем в других городах-миллионниках, поскольку и часть издержек базово выше, также отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, и сам столичный рынок книжной розницы отличается высокой конкурентностью, добавил представитель «Библио-глобуса».
Для обеспечения возможности конкуренции книжной розницы с маркетплейсами необходимо активизировать антимонопольный контроль за деятельностью площадок онлайн-торговли, считает Зорина. Также, говорит она, важно зафиксировать в законе о платформенной экономике запрет для маркетплейсов на вмешательство в ценовую политику поставщиков, за исключением продукции под собственными торговыми марками этих площадок. В текущей ситуации полезны были бы и государственные гранты на поддержку книжной розницы, льготы по арендным ставкам и кредитам, резюмирует Зорина.