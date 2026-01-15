Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На глав «Кинопоиска», «Амедиатеки» и Ivi составили протоколы о пропаганде ЛГБТ

Ведомости

В мировой суд Таганского района Москвы поступили протоколы на директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского, директора по контенту Ivi Ивана Гринина и топ-менеджера «Амедиатеки» Алексея Зиновьева о пропаганде ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Это следует из картотеки суда. 

Всех троих подозревают по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). За нарушение данной статьи для должностных лиц сумма штрафа составляет от 200 000 руб. до 400 000 руб., для юридических – от 1 млн руб. до 4 млн руб.

Соответствующие протоколы были зарегистрированы 13 января, их составил Роскомнадзор. Судебные заседания по данным делам назначены на 3 февраля.

Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Общество

«Кинопоиск» неоднократно признавался виновным по статье о пропаганде ЛГБТ. Последний подобный инцидент произошел в августе, когда Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр на 3 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. 

Онлайн-кинотеатр Ivi также привлекался к ответственности по ст. 6.21.2 КоАП РФ в 2023 г. Останкинский суд Москвы назначил компании штраф в размере 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» при показе фильмов, где содержится демонстрация ЛГБТ-отношений. Речь идет о картинах «Маленькая Италия», «Доктор "Т" и его женщины», «Любовь, любовь, любовь» и «Начинающие».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь