На глав «Кинопоиска», «Амедиатеки» и Ivi составили протоколы о пропаганде ЛГБТ
В мировой суд Таганского района Москвы поступили протоколы на директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского, директора по контенту Ivi Ивана Гринина и топ-менеджера «Амедиатеки» Алексея Зиновьева о пропаганде ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Это следует из картотеки суда.
Всех троих подозревают по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). За нарушение данной статьи для должностных лиц сумма штрафа составляет от 200 000 руб. до 400 000 руб., для юридических – от 1 млн руб. до 4 млн руб.
Соответствующие протоколы были зарегистрированы 13 января, их составил Роскомнадзор. Судебные заседания по данным делам назначены на 3 февраля.
«Кинопоиск» неоднократно признавался виновным по статье о пропаганде ЛГБТ. Последний подобный инцидент произошел в августе, когда Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр на 3 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ.
Онлайн-кинотеатр Ivi также привлекался к ответственности по ст. 6.21.2 КоАП РФ в 2023 г. Останкинский суд Москвы назначил компании штраф в размере 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» при показе фильмов, где содержится демонстрация ЛГБТ-отношений. Речь идет о картинах «Маленькая Италия», «Доктор "Т" и его женщины», «Любовь, любовь, любовь» и «Начинающие».