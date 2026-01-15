На глав «Кинопоиска», «Амедиатеки» и Ivi составили протоколы о пропаганде ЛГБТ

Онлайн-кинотеатр Ivi также привлекался к ответственности по ст. 6.21.2 КоАП РФ в 2023 г. Останкинский суд Москвы назначил компании штраф в размере 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» при показе фильмов, где содержится демонстрация ЛГБТ-отношений. Речь идет о картинах «Маленькая Италия», «Доктор "Т" и его женщины», «Любовь, любовь, любовь» и «Начинающие».