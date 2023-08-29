Суд снова оштрафовал «Иви» за фильмы с ЛГБТ без маркировки «18+»

В июле «Иви» уже штрафовали на 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» в фильмах, содержащих ЛГБТ-сцены. Поводом стала лента «Идеальные незнакомцы». Второй протокол, по которому суд принял сегодня решение, в отношении платформы был составлен в июле. В августе Роскомнадзор составил третий протокол на «Иви». Останкинский суд Москвы рассмотрит его 15 сентября.