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Общество

Суд снова оштрафовал «Иви» за фильмы с ЛГБТ без маркировки «18+»

Ведомости

Останкинский суд Москвы назначил онлайн-кинотеатру «Иви» штраф в 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» при показе фильмов, где содержится демонстрация ЛГБТ-отношений. Об этом сообщает ТАСС. 

Сервис был признан виновным по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по статье для юрлиц – штраф до 4 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Представитель «Иви» пояснил, что поводом для составления протокола стала неправильная возрастная маркировка фильмов «Маленькая Италия», «Доктор "Т" и его женщины», «Любовь, любовь, любовь» и «Начинающие». Он уточнил, что компания примет решение об обжаловании после изучения постановления суда.

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В июле «Иви» уже штрафовали на 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» в фильмах, содержащих ЛГБТ-сцены. Поводом стала лента «Идеальные незнакомцы». Второй протокол, по которому суд принял сегодня решение, в отношении платформы был составлен в июле. В августе Роскомнадзор составил третий протокол на «Иви». Останкинский суд Москвы рассмотрит его 15 сентября. 

До этого виновными в демонстрации ЛГБТ среди детей суд признал «Кинопоиск», «Вымпелком» (платформа «Билайн ТВ»), Okko, Start и ряд других сервисов. В каждом случае компаниям назначили штраф 1 млн руб. Причинами составления протоколов стала неверная маркировка фильмов «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, Любовь, Любовь», «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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