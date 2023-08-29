Суд снова оштрафовал «Иви» за фильмы с ЛГБТ без маркировки «18+»
Останкинский суд Москвы назначил онлайн-кинотеатру «Иви» штраф в 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» при показе фильмов, где содержится демонстрация ЛГБТ-отношений. Об этом сообщает ТАСС.
Сервис был признан виновным по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по статье для юрлиц – штраф до 4 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Представитель «Иви» пояснил, что поводом для составления протокола стала неправильная возрастная маркировка фильмов «Маленькая Италия», «Доктор "Т" и его женщины», «Любовь, любовь, любовь» и «Начинающие». Он уточнил, что компания примет решение об обжаловании после изучения постановления суда.
В июле «Иви» уже штрафовали на 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» в фильмах, содержащих ЛГБТ-сцены. Поводом стала лента «Идеальные незнакомцы». Второй протокол, по которому суд принял сегодня решение, в отношении платформы был составлен в июле. В августе Роскомнадзор составил третий протокол на «Иви». Останкинский суд Москвы рассмотрит его 15 сентября.
До этого виновными в демонстрации ЛГБТ среди детей суд признал «Кинопоиск», «Вымпелком» (платформа «Билайн ТВ»), Okko, Start и ряд других сервисов. В каждом случае компаниям назначили штраф 1 млн руб. Причинами составления протоколов стала неверная маркировка фильмов «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, Любовь, Любовь», «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник» и др.