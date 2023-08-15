Газета
Общество

Суд снова оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей отсутствие маркировки «18+»

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы снова назначил «Кинопоиску» штраф в размере 1 млн руб. по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом сообщает «РИА Новости».

Онлайн-кинотеатр признали виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по статье – штраф до 4 млн руб. либо приостановление деятельности до 90 дней.

По данным агентства, протокол на «Кинопоиск» был составлен из-за отсутствия плашки «18+» на фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь». 

Представитель сервиса заявил, что компания не считает себя виновной. По его словам, оформить подписку на «Кинопоиске» могут только совершеннолетние пользователи, при этом в материалах суда нет доказательств, что фильмы были просмотрены детьми. Кроме того, отметил представитель платформы, «Кинопоиск» не классифицирует фильмы самостоятельно, а ориентируется в этом вопросе на Минкульт, который поставил лентам маркировку «16+».

Ранее по теме: Гендиректора «Яндекса» оштрафовали за фильмы без маркировки «18+»

Накануне, 14 августа, по аналогичному делу суд оштрафовал на 1 млн руб. «Мегафон». Поводом для протокола стала маркировка «16+» вместо «18+» у фильма «Любовь, любовь, любовь» Элинор Копполы.

В начале июля «Кинопоиск» уже был оштрафован на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ-отношений среди детей. Как сообщал ТАСС, поводом стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы». 

В компании тогда заявили, что планируют обжаловать решение суда, и выразили надежду, что практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров «будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных