Суд снова оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей отсутствие маркировки «18+»
Замоскворецкий суд Москвы снова назначил «Кинопоиску» штраф в размере 1 млн руб. по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом сообщает «РИА Новости».
Онлайн-кинотеатр признали виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по статье – штраф до 4 млн руб. либо приостановление деятельности до 90 дней.
По данным агентства, протокол на «Кинопоиск» был составлен из-за отсутствия плашки «18+» на фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь».
Представитель сервиса заявил, что компания не считает себя виновной. По его словам, оформить подписку на «Кинопоиске» могут только совершеннолетние пользователи, при этом в материалах суда нет доказательств, что фильмы были просмотрены детьми. Кроме того, отметил представитель платформы, «Кинопоиск» не классифицирует фильмы самостоятельно, а ориентируется в этом вопросе на Минкульт, который поставил лентам маркировку «16+».
Накануне, 14 августа, по аналогичному делу суд оштрафовал на 1 млн руб. «Мегафон». Поводом для протокола стала маркировка «16+» вместо «18+» у фильма «Любовь, любовь, любовь» Элинор Копполы.
В начале июля «Кинопоиск» уже был оштрафован на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ-отношений среди детей. Как сообщал ТАСС, поводом стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».
В компании тогда заявили, что планируют обжаловать решение суда, и выразили надежду, что практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров «будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов».