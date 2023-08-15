Суд снова оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей отсутствие маркировки «18+»

Представитель сервиса заявил, что компания не считает себя виновной. По его словам, оформить подписку на «Кинопоиске» могут только совершеннолетние пользователи, при этом в материалах суда нет доказательств, что фильмы были просмотрены детьми. Кроме того, отметил представитель платформы, «Кинопоиск» не классифицирует фильмы самостоятельно, а ориентируется в этом вопросе на Минкульт, который поставил лентам маркировку «16+».