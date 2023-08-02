Гендиректора «Яндекса» оштрафовали за фильмы без маркировки «18+»

Пресс-служба «Кинопоиска» сообщила, что речь идет о протоколе, по которому сервис уже получил штраф 4 июля за неправильную маркировку фильмов с демонстрацией нетрадиционных отношений. По этой статье протокол оформляется одновременно и на юридическое, и на должностное лицо, то есть на генерального директора. Решение суда планируется обжаловать, ссылаясь на то, что «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений».