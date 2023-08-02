Гендиректора «Яндекса» оштрафовали за фильмы без маркировки «18+»
Мировой судья московского района Замоскворечье оштрафовал генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского на 200 000 руб. за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+», сообщили «Ведомостям» в суде.
Судья Тамара Суанова объявила, что Савиновского признали виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Из материалов дела следует, что на «Кинопоиске» в широком доступе были размещены фильмы «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Грани разумного», «Дневник Бриджит Джонс» и другие картины, содержащие информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях. При этом фильмы были маркированы пометкой «16+» вместо «18+».
Представители гендиректора отметили, что Роскомнадзор не доказал, что данные фильмы могли посмотреть несовершеннолетние.
Пресс-служба «Кинопоиска» сообщила, что речь идет о протоколе, по которому сервис уже получил штраф 4 июля за неправильную маркировку фильмов с демонстрацией нетрадиционных отношений. По этой статье протокол оформляется одновременно и на юридическое, и на должностное лицо, то есть на генерального директора. Решение суда планируется обжаловать, ссылаясь на то, что «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений».
Возрастную маркировку указанных фильмов заменили на «18+», как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений. Представители «Кинопоиска» выразили надежду, что «текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов».
4 июля Замоскворецкий суд Москвы признал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» виновным в демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних и оштрафовал его на 1 млн руб. Поводом стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».