Суд оштрафовал «Кинопоиск» по делу о демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних
Замоскворецкий суд Москвы признал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» виновным в демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних и оштрафовал его на 1 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в отношении сервиса составили протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по статье – штраф до 4 млн рублей либо приостановление деятельности до 90 дней.
Поводом, пишет ТАСС, стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», представленных на «Кинопоиске».
В пресс-службе «Кинопоиска» «Ведомостям» рассказали, что планируют обжаловать решение суда, так как «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации». В онлайн-кинотеатре пояснили, что заменили возрастную маркировку на «18+» после того, как Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.
«Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов», – подчеркнули в «Кинопоиске».
21 июня протокол, составленный по аналогичной статье в отношении онлайн-кинотеатра «Иви», поступил в Останкинский районный суд Москвы. Причины составления протокола не уточняются. Заседание по делу назначено на 13 июля.
24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду ЛГБТ среди лиц любого возраста.