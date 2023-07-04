Суд оштрафовал «Кинопоиск» по делу о демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних

В пресс-службе «Кинопоиска» «Ведомостям» рассказали, что планируют обжаловать решение суда, так как «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации». В онлайн-кинотеатре пояснили, что заменили возрастную маркировку на «18+» после того, как Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.