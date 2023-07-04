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Общество

Суд оштрафовал «Кинопоиск» по делу о демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы признал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» виновным в демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних и оштрафовал его на 1 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в отношении сервиса составили протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по статье – штраф до 4 млн рублей либо приостановление деятельности до 90 дней.

Поводом, пишет ТАСС, стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», представленных на «Кинопоиске».

В пресс-службе «Кинопоиска» «Ведомостям» рассказали, что планируют обжаловать решение суда, так как «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации». В онлайн-кинотеатре пояснили, что заменили возрастную маркировку на «18+» после того, как Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

«Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов», – подчеркнули в «Кинопоиске».

Ранее по теме: За демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений составлено 33 протокола

21 июня протокол, составленный по аналогичной статье в отношении онлайн-кинотеатра «Иви», поступил в Останкинский районный суд Москвы. Причины составления протокола не уточняются. Заседание по делу назначено на 13 июля.

24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду ЛГБТ среди лиц любого возраста.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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