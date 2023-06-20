«Кинопоиску» грозит штраф по делу о демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних
В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил протокол в отношении онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» по делу о демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних, следует из картотеки суда.
«Кинопоиску» может грозить штраф до 4 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток по ч. 2 ст. 6.12.2 КоАП РФ (распространение в СМИ среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Дата заседания пока неизвестна.
14 июня Басманный суд Москвы зарегистрировал материал в отношении «ФОНБЕТ ТВ» (владеет телеканалом «ТНТ Music») по аналогичной статье. В конце мая за аналогичное правонарушение были составлены протоколы на онлайн-кинотеатры Premier, Start и компанию «Мегафон».
«Мегафону» принадлежат «Мегафон ТВ» и 45%-ная доля в сервисе Start. Представитель Start рассказал «Ведомостям», что протокол составили из-за некорректно указанного возрастного ценза в фильме «Идеальные незнакомцы». В Premier пояснили, что претензии регулятора связаны не с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой – «16+» вместо «18+».
24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Первым за административное правонарушение о пропаганде ЛГБТ было привлечено издательство «Попкорн букс» в январе 2023 г.
Депутат Госдумы, руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью «Ведомостям» заявлял, что всего по тематике ЛГБТ было составлено 33 протокола, а издательство «Попкорн букс», по его словам, открыло черный список нарушителей.