«Кинопоиску» грозит штраф по делу о демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних

24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Первым за административное правонарушение о пропаганде ЛГБТ было привлечено издательство «Попкорн букс» в январе 2023 г.