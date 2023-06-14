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«ТНТ Music» грозит штраф за распространение ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних

Ведомости

Басманный суд Москвы зарегистрировал материал в отношении ООО «ФОНБЕТ ТВ» об административном правонарушении, предусмотренным ч.2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение в СМИ среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), следует из картотеки суда.

Судебное заседание пока не назначено. ООО «ФОНБЕТ ТВ» владеет телеканалом «ТНТ Music».

В конце мая за аналогичное правонарушение были составлены протоколы на онлайн-кинотеатры Premier, Start и компанию «МегаФон».

Рассмотрение дела по пропаганде ЛГБТ в отношении ПАО «МегаФон» назначено на 29 июня. «МегаФону» принадлежат «МегаФон ТВ» и 45%-ая доля в сервисе Start. Представитель Start рассказал «Ведомостям», что протокол составили из-за некорректно указанного возрастного ценза в фильме «Идеальные незнакомцы».

Представитель Premier пояснил, что претензии регулятора не связаны с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой («16+» вместо «18+»). «Мы оперативно устранили этот недочет, на данный момент все возрастные ограничения указаны корректно».

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24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Первым за административное правонарушение о пропаганде ЛГБТ было привлечено издательство «Попкорн букс» в январе 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных