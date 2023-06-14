«ТНТ Music» грозит штраф за распространение ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних
Басманный суд Москвы зарегистрировал материал в отношении ООО «ФОНБЕТ ТВ» об административном правонарушении, предусмотренным ч.2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение в СМИ среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), следует из картотеки суда.
Судебное заседание пока не назначено. ООО «ФОНБЕТ ТВ» владеет телеканалом «ТНТ Music».
В конце мая за аналогичное правонарушение были составлены протоколы на онлайн-кинотеатры Premier, Start и компанию «МегаФон».
Рассмотрение дела по пропаганде ЛГБТ в отношении ПАО «МегаФон» назначено на 29 июня. «МегаФону» принадлежат «МегаФон ТВ» и 45%-ая доля в сервисе Start. Представитель Start рассказал «Ведомостям», что протокол составили из-за некорректно указанного возрастного ценза в фильме «Идеальные незнакомцы».
Представитель Premier пояснил, что претензии регулятора не связаны с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой («16+» вместо «18+»). «Мы оперативно устранили этот недочет, на данный момент все возрастные ограничения указаны корректно».
24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Первым за административное правонарушение о пропаганде ЛГБТ было привлечено издательство «Попкорн букс» в январе 2023 г.