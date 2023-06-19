Александр Хинштейн: «Безопасность – это всегда дорогое удовольствие»

Хочу напомнить, что в прошлом году мы приняли большой закон (я был одним из его авторов), который ввел ряд новых принципов оборота персональных данных. Во-первых, мы обязали операторов незамедлительно сообщать обо всех фактах утечек, представлять результаты расследований, установить постоянное взаимодействие и обеспечить постоянную коммуникацию с ГОССОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. – «Ведомости») , также ввели ограничения на трансграничную передачу персональных данных россиян в недружественные страны. Это важное решение, но оно не затрагивает главного – они не мотивируют участников рынка (крупный бизнес и госструктуры) на эффективную защиту своей информационной безопасности, чтобы вкладывать в это деньги. Безопасность – это всегда дорогое удовольствие. Неважно, идет ли речь об информационной безопасности или безопасности дорожного движения. Всегда есть соблазн на этом сэкономить, потратить на что-то другое, а то и положить в карман в виде дивидендов. Но, к сожалению, заложниками этого оказываются ни в чем не повинные люди. Тем более сегодня, когда у нас появляется новый вид персональных данных под названием биометрия. Здесь вообще отдельная история. Потому что если просто твои персональные данные утекли, то это возможность для мошенников тебя изучить, применить чудеса психологического воздействия. А вот если утекли твои биометрические данные, то тут могут быть гораздо более тяжкие последствия, потому что сегодня биометрия – это идентификатор человека.