Участники ПМЭФа описали цифровой суверенитет России

«У меня ощущение, что сейчас в Российской Федерации такого подхода нет. Люди сопоставляют информацию. Очень важно, чтобы у людей была свобода сопоставления информации, они сами анализируют ее <...> В этом информационном бульоне и вырабатывается независимость мышления. Если вы убираете из этого бульона [ингредиенты], остается некий нейтральный по вкусу отвар, который пить никто не хочет», – сказал сенатор.