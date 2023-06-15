Участники ПМЭФа описали цифровой суверенитет России

Участники ПМЭФа описали цифровой суверенитет РоссииИ он не требует отгораживаться от мира и наказывать за использование VPN-сервисов
Противопоставление цифрового суверенитета цифровой диктатуре стало темой одной из панельных дискуссий Петербургского международного экономического форума 15 июня. Ее открыл председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор начал с того, что в его понимании цифровой суверенитет не означает систему запретов или отгораживание от внешнего мира, так как последнее не дает «ничего хорошего», чревато «застоем и регрессом». «А суверенитет – это система развития, которая способна реагировать на вызовы и давать на них адекватный ответ», – пояснил он.
Пушков назвал принципы, на которых, по его мнению, базируется суверенитет. Первый – это системность и последовательное развитие, в том числе собственного цифрового пространства и технологий. Условиями этой системности, на взгляд сенатора, являются законы, регулирующие в России деятельность «иностранных лиц в интернете», нормы о «приземлении» глобальных интернет-компаний, которые действуют в стране, а также работа Роскомнадзора.
Второй принцип развития суверенитета — конкуренция. В противном случае «это стагнация», уверен Пушков. Он сообщил, что Советский Союз закрывал все альтернативные источники информации [из заграницы], и в результате то, что приходило извне, «воспринималось как истина в последней инстанции».
«У меня ощущение, что сейчас в Российской Федерации такого подхода нет. Люди сопоставляют информацию. Очень важно, чтобы у людей была свобода сопоставления информации, они сами анализируют ее <...> В этом информационном бульоне и вырабатывается независимость мышления. Если вы убираете из этого бульона [ингредиенты], остается некий нейтральный по вкусу отвар, который пить никто не хочет», – сказал сенатор.
Говоря о следующем принципе – самостоятельности, спикер вернулся к идее создания национальной системы налогообложения глобальных интернет-компаний, действующих в России. Таких сейчас, по его словам, около 15. Он предложил не ждать принятия Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) конвенции, предполагающей установление единого глобального налога на деятельность интернет-компаний в размере 15% (эта инициатива обсуждается с 2021 г. – «Ведомости»), а разработать собственное национальное законодательство в этой сфере.
Еще одно предложение Пушкова – создание российского англоязычного аналога популярных соцсетей. «Поскольку суверенитет – это развитие и завоевание новых площадок, пора подумать о российской англоязычной платформе, на которой смогут общаться с людьми за пределами России», – сообщил сенатор. На существующих площадках алгоритмы «задает» не Россия, подчеркнул он. Спрос на российскую англоязычную платформу, по словам Пушкова, в мире сегодня есть.
Следом выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, после блокировки западных соцсетей «огромные» темпы роста аудитории показала отечественная сеть «ВКонтакте», а также «Одноклассники», есть и конкурентоспособные поисковики. «Мы видим усилия [видеохостинга] Rutube по увеличению аудитории, но сказать, что [Rutube] вышли на уровень конкуренции с YouTube, было бы преувеличением», – отметил депутат. Он призвал участников отрасли использовать лакуны, образовавшиеся после ухода IT-гигантов из России.
Начало цифрового суверенитета, считает Хинштейн, положено в 2019 г. с принятием пакета законов о «безопасном рунете». «Прошло всего четыре года, и мы видим, что система работает», – сказал он. И затем задает сам себе вопрос – можно ли обойти установленные ограничения? «Вот Алексей Константинович [Пушков] ссылается, что Twitter читает... Делаю вывод, что пользуется VPN. Дело абсолютно ненаказуемое», – улыбнулся Хинштейн.
Депутат сообщил, что не поддерживает «коллег», которые, по его словам, предлагают за использование VPN-сервисов привлекать к ответственности как за госизмену. «Обходы блокировок все равно не носят массового характера, основная часть нашего общества ими не будет по разным причинам пользоваться. И очевидно, что сегодня работа суверенного безопасного рунета себя полностью оправдала. Установленное оборудование нам позволяет реализовывать те законодательные меры, которые мы принимаем», – уверен Хинштейн.
Депутат отметил, что «никто не предлагает абстрагироваться от всего мира, перейти к шлюзованию, как это происходит в Китае». По его мнению, стратегия государства направлена на то, чтобы максимально синхронизировать правовые подходы между жизнью онлайн и жизнью офлайн.
Генеральный директор компании «Крибрум», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил Хинштейну создать Цифровой кодекс. «Очень надеюсь, что Александр Евсеевич [Хинштейн] создаст Цифровой кодекс, который нам так же необходим, как водный, морской, воздушный. Где мы альтернативную цифровизацию выпилим так, чтобы она служила только для пользы граждан», – сказал он.
Хинштейн предложил устроить «всенародное» обсуждение подобного документа. Он отметил, что законодательство в сфере IT и связи сильно устарело: закону «О связи» 20 лет, закону «О СМИ» — 31 год, и законодателям приходится «постоянно латать этот тришкин кафтан». По его мнению, в кодекс могли бы быть заложены «основные смыслы», стратегия по вопросам связи, распространения информации, персональных данных и всего, «что связано с медиа и интернетом».
Концепция Цифрового кодекса обсуждается уже несколько лет. Со своими предложениями за это время выступали и Ашманов, и Хинштейн. Последний сообщил 14 июня в своем Telegram-канале, что представил концепцию Цифрового кодекса на заключительном заседания в рамках разработки Стратегии отрасли связи до 2035 г. в Координационном центре правительства.