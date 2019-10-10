ОЭСР нашла способ увеличить налоговую нагрузку на глобальные компании

IT-гигантам грозит дополнительная налоговая нагрузка Евгений Разумный / Ведомости

Годами крупнейшие технологические гиганты – Google, Apple, Facebook и др. – аккумулировали прибыль в юрисдикциях с низкими налогами на иностранный капитал и экономили на налогах. В среду, 9 октября, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложила свой вариант, как изменить налогообложение таких транснациональных корпораций. Решение должно быть согласовано к концу 2020 г., рассчитывает организация.

Основной принцип, предложенный ОЭСР, – компании должны платить налоги в странах, где получают прибыль, а не только по месту их регистрации. Сейчас технологические компании могут продавать товары и услуги в юрисдикциях, даже не имея там представительств, и, соответственно, не платить там налоги. По оценкам Национального бюро экономических исследований США, в 2015 г. транснациональные корпорации перевели более $600 млрд, или около 40% своей прибыли, в налоговые гавани. Более $100 млрд досталось одной только Ирландии. Так, в 2003–2014 гг. Apple платила в стране от 0,005 до 1% налога на прибыль с европейских продаж, в 2016 г. Еврокомиссия обязала компанию доплатить 13 млрд евро налогов в Ирландии.

Для решения проблемы ОЭСР предлагает ввести два новых правила – облагать налогом часть «остаточной прибыли» крупных транснациональных корпораций в странах, где они работают (даже через независимых дистрибуторов). Правда, как ее рассчитывать, ОЭСР не уточняет. А для небольших стран, в которых такие компании занимаются бизнесом, но не имеют представительств, ввести порог, чтобы страны все равно могли получать фиксированную прибыль от них.

Пока новый механизм описан в общих чертах, говорит партнер KPMG Иларион Леметюйнен: компании должны взять за основу всю полученную группой прибыль, распределить ее по бизнес-сегментам (например, от рекламы, от облачных решений и т. д.), в каждом сегменте выделить средства на «рутинные функции» (ОЭСР не уточняет, что это), а оставшуюся сумму распределить как прибыль для каждой страны в зависимости от доли продаж в них.

Считать заработок компании в интернете можно по стандартным метрикам – количеству посещений сайтов, статистике интернет-заказов из региона, а также по данным их финансовой отчетности, рассуждает руководитель налоговой практики Eversheds Sutherland Андрей Грачев.

От изменения правил выиграют крупные страны – США, Китай, Великобритания, Франция и др., а также развивающиеся экономики, пишет Financial Times (FT). Так, Франция сможет взимать налог с части продаж Google в стране, а США претендовать на налог с прибыли – например, брендов французской LVMH (владеет Louis Vuitton, Dior) в США. Перед тем как будут установлены точные параметры новых правил, странам еще предстоят трудные переговоры, пишет FT, но уточняет, что, например, французское правительство уже склоняется к тому, чтобы поддержать такой подход. Летом Франция, не дожидаясь согласования новых правил, уже ввела 3%-ный налог на местную выручку технологических компаний, у которых она превышает 750 млн евро в мире и 25 млн евро во Франции (налог будет взиматься задним числом с начала 2019 г.).

Похожие правила уже применяются к косвенным налогам, напоминает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Например, в России действует «налог на Google» – иностранные компании должны платить НДС за электронные услуги, оказанные россиянам и российскому бизнесу. Но основная выручка от разных приложений, облачных услуг проходит через интернет без привязки к местному подразделению, объясняет Грачев. Теперь началась «революция» в отношении налога на прибыль, предупреждает Вахитов.

Российские власти тоже задумываются, как взимать налог на прибыль с таких компаний в стране. «Появление наднационального регулирования налогообложения таких [технологических] компаний и распределения налогов между странами, где они работают, неизбежно», – говорил в интервью «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин. Сейчас эффективная налоговая ставка для таких компаний гораздо ниже, чем для бизнеса других отраслей, так как цифровые компании, как правило, почти не присутствуют в странах, где оказывают услуги, писал Минфин в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. И предлагал скорректировать законодательство так, чтобы собирать налог с прибыли в тех странах, где находятся клиенты цифровых компаний. Россия будет идти по тому же пути, что и страны G20 и ОЭСР, подтвердил в среду первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов (его цитирует «РИА Новости»).

Введение новых правил, с одной стороны, может привести к росту поступлений налогов от Google, Facebook и других компаний в России, но с другой – «Яндекс» может начать платить по таким же правилам больше налогов за пределами страны, предупреждает Вахитов.

«Яндекс» (головная компания Yandex N.V., зарегистрирована в Нидерландах) следит за международными налоговыми инициативами, но является налоговым резидентом России и считает ее своим основным рынком, отметил представитель «Яндекса». В России компания платит более 38 млрд руб. налогов ежегодно – это каждый день в 7 раз больше налогов, чем юрлицо «Яндекса» в Нидерландах за целый год, сравнивает он. Представитель Google отказался от комментариев, его коллеги из Mail.ru Group и Apple не ответили на запросы «Ведомостей».

Технологические компании против введения новых правил, сообщала ранее The Wall Street Journal. Но некоторые из них уже пересматривают суммы налогов, которые они платят в разных странах. Так, Apple в декабре 2018 г. согласилась доплатить налоги во Франции. Amazon в 2018 г. заплатила Франции 200 млн евро и пообещала декларировать всю прибыль в стране. В 2016 г. Google договорилась доплатить в Великобритании 130 млн фунтов ($167 млн) за 10 лет.

Исправленная версия. В предпоследнем абзаце уточнен комментарий представителя «Яндекса».