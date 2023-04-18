Критерии ЛГБТ-пропаганды утверждены официально

Критерии ЛГБТ-пропаганды утверждены официальноПриказ Роскомнадзора вступит в силу уже с 1 сентября
Приказ Роскомнадзора о критериях пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете прошел процедуру утверждения. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и будет действовать 6 лет, указано там же.
Поправки в КоАП, предусматривающие запрет пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, вступили в силу 5 декабря 2023 г. За нарушение физлицам грозит штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – до 5 млн руб. Сайты, распространяющие подобную информацию, будут вноситься в реестр запрещенных с их последующей блокировкой.
В декабре 2022 г. Роскомнадзор разработал проект соответствующего приказа. Он прошел процедуру общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru и был направлен в Минюст. 17 апреля 2023 г., как указано на сайте правовой информации, приказ был зарегистрирован в Минюсте.
Представитель Роскомнадзора подтвердил «Ведомостям», что приказ о критериях ЛГБТ-пропаганды утвержден.
Согласно документу, основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, которая будет соответствовать одному или нескольким критериям:
направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленной на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных;
- вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе путем систематического распространения материалов с неэпизодическим изображением или описанием нетрадиционных сексуальных отношений;
обосновывает преимущество нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными;
- направлена на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости, а также преимущества смены пола.
Как следует из документа, данные критерии не будут применяться в отношении художественных произведений, в которых изображаются или описываются оправданные их сюжетом отношения между несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми. Но это возможно только в том случае, если в них не будет присутствовать изображение ребенка, совершающего сексуальные действия. Также в произведении не должно быть информации, направленной на привлечение несовершеннолетних для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, сведений о производстве, продаже и приобретении детской порнографии.
Критерии приказа также не будут применяться для оценки информации и материалов, являющихся результатами поисковых запросов пользователей, формирующихся автоматически.
Использованные в приказе термины и обороты содержат оценочные категории, говорит управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Например, критерии обязывают правоприменителя проверять, на какую цель был «направлен» тот или иной материал, поясняет он. Кроме того, приказ не раскрывает понятие «пропаганды», констатирует Кравченко.
На размытость формулировок обращает внимание и старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Из-за этого, опасается он, решение об ограничении доступа к информации может быть принято «с учетом представлений конкретного должностного лица государственного органа».