Критерии ЛГБТ-пропаганды утверждены официально

Как следует из документа, данные критерии не будут применяться в отношении художественных произведений, в которых изображаются или описываются оправданные их сюжетом отношения между несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми. Но это возможно только в том случае, если в них не будет присутствовать изображение ребенка, совершающего сексуальные действия. Также в произведении не должно быть информации, направленной на привлечение несовершеннолетних для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, сведений о производстве, продаже и приобретении детской порнографии.