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Роскомнадзор нашел детское порно в американских фанфиках по мотивам «Гарри Поттера» и «Звездных войн»

В связи с этим в России могут заблокировать платформу самиздата Archive of Our Own
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Ведомости

Роскомнадзор (РКН) потребовал от администрации американской платформы самиздата Archive of Our Own удалить обнаруженные там рассказы порнографического содержания по мотивам популярных книг. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель РКН. Если сайт проигнорирует требование РКН, доступ к платформе в России будет заблокирован.

Фанфики – придуманные фанатами истории, посвященные героям популярных книг, фильмов, комиксов, например «Гарри Поттера» или «Звездных войн», а также реальным личностям (в большинстве случаев актерам или музыкантам). В фанфиках сюжетные линии развиваются независимо от оригинала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных