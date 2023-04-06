Роскомнадзор нашел детское порно в американских фанфиках по мотивам «Гарри Поттера» и «Звездных войн»

Роскомнадзор (РКН) потребовал от администрации американской платформы самиздата Archive of Our Own удалить обнаруженные там рассказы порнографического содержания по мотивам популярных книг. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель РКН. Если сайт проигнорирует требование РКН, доступ к платформе в России будет заблокирован.