Роскомнадзор нашел детское порно в американских фанфиках по мотивам «Гарри Поттера» и «Звездных войн»В связи с этим в России могут заблокировать платформу самиздата Archive of Our Own
Роскомнадзор (РКН) потребовал от администрации американской платформы самиздата Archive of Our Own удалить обнаруженные там рассказы порнографического содержания по мотивам популярных книг. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель РКН. Если сайт проигнорирует требование РКН, доступ к платформе в России будет заблокирован.
Фанфики – придуманные фанатами истории, посвященные героям популярных книг, фильмов, комиксов, например «Гарри Поттера» или «Звездных войн», а также реальным личностям (в большинстве случаев актерам или музыкантам). В фанфиках сюжетные линии развиваются независимо от оригинала.
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