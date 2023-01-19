Роскомнадзор формирует практику удаления ЛГБТ-пропаганды из интернета

Речь идет об исполнении закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. Он вступил в силу 5 декабря. В соответствии с законом, за его нарушение физлицам грозит штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. Также в соответствии законом сайты, распространяющие подобную информацию, будут вноситься в реестр запрещенных с их последующей блокировкой.