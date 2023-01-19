Роскомнадзор формирует практику удаления ЛГБТ-пропаганды из интернета

Роскомнадзор формирует практику удаления ЛГБТ-пропаганды из интернетаПриказ о разработанных критериях запрещенной информации вступит в действие к сентябрю
Работа над подзаконными актами, которые будут регламентировать отнесение той или иной информации к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии, сейчас активно идет, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры.
Речь идет об исполнении закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. Он вступил в силу 5 декабря. В соответствии с законом, за его нарушение физлицам грозит штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. Также в соответствии законом сайты, распространяющие подобную информацию, будут вноситься в реестр запрещенных с их последующей блокировкой.
Критерии Роскомнадзора
Роскомнадзор (РКН) уже подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете, 27 декабря 2022 г. документ выложен для общественного обсуждения на портале regulation.ru. Срок выйдет 23 января 2023 г.
Согласно проекту приказа РКН, основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, которая будет соответствовать одному или нескольким критериям:
направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленной на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;
направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости;
выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.
Отложенное действие
Даже если приказ РКН будет принят в ближайшее время, эти критерии начнут действовать не сразу. Как указано в проекте, в силу приказ вступит 1 сентября 2023 г. и будет действовать 6 лет.
Сейчас РКН уже проводит совещания с участниками рынка, рассказал «Ведомостям» один из авторов закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, глава комитета по информационным технологиям, связи и массовым коммуникациям Госдумы Александр Хинштейн. По его словам Хинштейна, на площадке службы в декабре 2022 г. прошло два заседания с участием представителей онлайн-кинотеатров, на которых обсуждались новые нормы.
Информацию подтвердили и три топ-менеджера крупных видеосервисов, представители которых были на совещаниях в РКН. По их словам, на встрече замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин подтверждал, что служба разработала проект соответствующего приказа [о критериях].
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.
Онлайн-видеосервисы уже начали удалять фильмы и сериалы, в которых присутствует сюжетная линия с ЛГБТ или ЛГБТ-герои. Как рассказали «Ведомостям» три топ-менеджера видеосервисов, это связано с тем, что 9 января 2023 г. закончился переходный период, в рамках которого РКН не осуществлял мониторинг по исполнению закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
Договоренность о «переходном периоде» была достигнута на рабочей встрече РКН с представителями видеосервисов 21 декабря 2022 г., пояснили собеседники «Ведомостей». По их словам, также обсуждалось, что именно относить к пропаганде ЛГБТ, что можно квалифицировать как демонстрацию и продолжать показывать с маркировкой «18+», а также кто именно это должен делать и по каким критериям.
Кого коснулся новый закон
РКН подготовил список фильмов и сериалов, которые относятся к пропаганде ЛГБТ, он был разослан видеосервисам в конце декабря, говорят собеседники «Ведомостей» в компаниях. Видеосервисам было предложено и самим провести мониторинг и привести библиотеку в соответствие с законодательством. Кроме того, по словам собеседников «Ведомостей», обсуждался также вариант общественного контроля, то есть реакции Роскомнадзора на обращения граждан.
В список разосланного сервисам контента, который РКН относит к пропаганде ЛГБТ, вошли фильмы «Горбатая гора» (присутствовал в библиотеке видеосервиса «Иви») и «Назови меня своим именем» (присутствовал на видеосервисах «Кинопоиск», «Триколор Кино и ТВ», Kion, Wink). Сейчас эти киноленты уже не доступны на легальных видеосервисах, убедился корреспондент «Ведомостей».
Также пропаганда ЛГБТ, согласно списку РКН, присутствует в некоторых эпизодах первого сезона сериала «Сексуальная жизнь студенток» сервиса Amediateka, который распространялся по партнерской подписке и на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Kion, Wink и др. Он также перестал быть доступен на легальных видеосервисах. И, наконец, туда включены некоторые эпизоды первого сезона сериала «Будет больно», который был доступен подписчикам «Кинопоиска», но сейчас уже отсутствует в библиотеке этого видеосервиса.
Представители видеосервисов отказались от комментариев, как и гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет «Иви», Okko, Amediateka, Start, «Триколор кино и ТВ» и др.) Алексей Бырдин.
Критерии оценки
Квалификация той или иной информации, как следует из пояснений регулятора, будет зависеть от ее посыла: если она направлена на формирование привлекательности нетрадиционных отношений или создавать впечатление равноценности традиционным отношениям, это относится к пропаганде, отмечает собеседник «Ведомостей» в одном из видеосервисов. При этом, отмечает он, в случае, если описание ЛГБТ-события идет в нейтральном или негативном ключе, это относится к демонстрации и разрешено к показу с маркировкой 18+.
Серьезная экспертиза одного фильма может занять несколько недель и обойдется видеосервисам в десятки тысяч рублей, а репертуар даже одного онлайн-кинотеатра в категории 18+ может насчитывать десятки тысяч и более часов, на просмотр которых уйдут годы, говорит управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Но сервис не будет гарантированно защищен, опасается он, поскольку сейчас в самом законе «использованы оценочные категории», такие как «нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения», «информация, способная вызвать у детей желание сменить пол» и т.д.
Во-вторых, организационные — например, получать «справки» об одобрении того или иного контента госорганами и дублировать домены, говорит он. В-третьих, профилактические — исключать самый одиозный контент или отдельные сцены в нем, отмечает эксперт.
Главная проблема состоит в том, что закон слишком дискретен, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Минимизировать видеосервисам риски, как считает он, практически невозможно: сложности могут возникнуть, даже если пытаться действовать на упреждение. «Например, при наличии минимальных сомнений в том, содержит ли тот или иной фильм признаки ЛГБТ-пропаганды самим обращаться к экспертам. Потому что на одного эксперта, не усмотревшего пропаганду, найдется десять оценивших это иначе», – констатировал Добрынин.
По утверждению источников «Ведомостей» на рынке, в первые три-шесть месяцев с момента, как РКН приступит к мониторингу соблюдения закона о запрете пропаганды ЛГБТ, регулятор пообещал не прибегать к блокировке, а ограничиваться штрафами в случае выявления либо несвоевременного удаления запрещенного контента. В любом случае у в видеосервисов, уточняет один из собеседников «Ведомостей», будет возможность оспорить решение регулятора о наложении штрафа, для этого им надо будет провести независимую экспертизу и доказать, что контент не относится к пропаганде.