Что известно о первом деле по новой статье за пропаганду ЛГБТ в России

Что известно о первом деле по новой статье за пропаганду ЛГБТ в РоссииИсследовать контент на соответствие закону предстоит суду
10 января председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что в России возбуждено первое административное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ в отношении издательства Popcorn Books.
Депутат уточнил, что дело было возбуждено после его обращения в МВД. Согласно ответу ведомства, в отношении издательства «Попкорн букс» проводится расследование по двум статьям: ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Отмечается, что дела были возбуждены ОМВД «Гольяново» 28 декабря 2022 г.
Хинштейн назвал Popcorn Books «флагманом продвижения ЛГБТ-литературы в России». Он пояснил, что поводом для обращения стала деятельность издательства после принятия закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ в ноябре прошлого года. Депутат отметил, что Popcorn Books не только продолжили продавать книги, нарушающие закон, но и поместили на обложки цитаты из 29-й статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры.
Само издательство возбуждение административного дела пока что не комментировало. На сайте Popcorn Books говорится, что компания выпускает художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т. п. В настоящее время временно приостановлен прием рукописей, следует из сообщения. На сайте также указано, что прочитать электронные версии книг можно на книжном сервисе «Литрес».
Издательство Popcorn Books известно выпуском скандальной книги «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой в 2021 г. В сентябре 2022 г. Хинштейн назвал это произведение «книгой-провокацией» и «наглядной иллюстрацией», почему закон о полной запрете ЛГБТ-пропаганды необходим. Депутат отмечал, что формально «Лето в пионерском галстуке» не нарушает закон. В то же время в Роскомнадзоре в поддержку инициативы говорили, что данная книга ориентируется на возрастную категорию 14-18 лет.
Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола 24 ноября 2022 г. 5 декабря его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно новой статье, для физлиц и юрлиц вводятся крупные штрафы, иностранных граждан за нарушение данного закона могут выдворить из страны. Кроме того, сайты, которые распространяют подобную информацию, подлежат внесению в реестр запрещенных с их последующей блокировкой. Продажа товаров с пропагандой ЛГБТ также запрещена.
После принятия закона книжные онлайн-магазины, сервисы и маркетплейсы стали массово снимать с продажи книги, которые могут попасть под закон об ЛГБТ-пропаганде. В частности, об этом сообщили «Литрес» и «Лабиринт». «Озон» также отказался от продажи такой литературы, обратил внимание Хинштейн.
Если издательство уже после вступления в силу новых норм о запрете пропаганды ЛГБТ действительно продолжило выпускать и продавать соответствующие книги, то формальные основания для возбуждения дела об административном правонарушении есть, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Кроме того, появление на обложках книг ссылок на свободу слова и запрет цензуры может, помимо гражданской позиции, с правовой точки зрения косвенно свидетельствовать об отказе книгоиздателей от дополнительной экспертизы содержания произведений, отмечает он.
«Размещение такого «дисклеймера» может быть расценено и как умышленный отказ издателей от соблюдения соответствующих ограничений, установленных этим законом», — сказал Добрынин «Ведомостям».
Статья 6.21 КоАП РФ не предполагает автоматического запрета на распространение любой информации в области нетрадиционных сексуальных отношений, считает старший юрист бюро адвокатов «Де-юре» Елена Иванова. Отсутствие определения понятий «демонстрирование» и «пропаганда» не позволяет установить, является ли распространение печатных изданий, содержащих описание отношений между персонажами, придерживающимися нетрадиционных сексуальных отношений, пропагандой, что дает «лазейку для свободного толкования нормы», заявила она «Ведомостям».
«Даже предполагая, что литературное произведение описывает в положительном ключе однополые отношения, можно ли считать, что распространение подобных книг – это пропаганда? Полагаем, что их активная реклама, пиар могут считаться пропагандой. Но если читатель предупрежден о содержании книги, если читатель является совершеннолетним, то непонятно, почему читатель должен быть ограничен в осознанном выборе читать или не читать данное произведение», — добавила Иванова.
Скорее всего, суд будет руководствоваться экспертным исследованием содержания опубликованных текстов на предмет наличия в них запрещенного законом содержания, то есть признаков формирования нетрадиционных сексуальных установок, их привлекательности, представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, пояснил Добрынин. Но так как речь идет предположительно о художественных текстах, то для правильного определения их смысловой направленности необходимо учитывать жанровую и тематическую специфику произведения.
Различение позиции авторов и мировоззрения персонажей – «необходимая предпосылка обоснованности правовой квалификации таких текстов в качестве запрещенной законом пропаганды», подчеркнул он. С точки зрения как здравого смысла, так и духа права невозможно применять критерии пропаганды к художественному произведению, уверен Добрынин. В противном случае нужно запретить «очень много произведений мировой и русской классики и наказать их авторов и издателей».
«Неопределенные и чрезвычайно расплывчатые формулировки самого закона позволяют правоохранителям и судам не вдаваться в тонкости оценки художественных произведений и привлечь к ответственности издательство за сам факт повествования об однополых отношениях, о вопросах самоидентификации и т. д.», — заявил он.
Иванова опасается, что при вынесении решения по этому делу можно «выплеснуть вместе с водой из тазика и ребенка» и заложить начало судебной практики, ограничивающей издание и распространение книг с ЛГБТ-тематикой. Она также указала, что до внесения изменений в статью 6.21 КоАП РФ Конституционный и Верховный суды занимали правовую позицию о необходимости разграничения информирования и пропаганды (агитации), при этом под последней понималась совокупность действий, побуждающих или имеющих целью побудить субъектов правовых отношений к определенному поведению.