Что известно о первом деле по новой статье за пропаганду ЛГБТ в России

Издательство Popcorn Books известно выпуском скандальной книги «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой в 2021 г. В сентябре 2022 г. Хинштейн назвал это произведение «книгой-провокацией» и «наглядной иллюстрацией», почему закон о полной запрете ЛГБТ-пропаганды необходим. Депутат отмечал, что формально «Лето в пионерском галстуке» не нарушает закон. В то же время в Роскомнадзоре в поддержку инициативы говорили, что данная книга ориентируется на возрастную категорию 14-18 лет.