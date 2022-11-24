«Недавно ты хотела быть зайчиком». В чем депутаты видят ЛГБТ-пропаганду

«Недавно ты хотела быть зайчиком». В чем депутаты видят ЛГБТ-пропагандуВ каждом конкретном случае они предлагают полагаться на заключение экспертов
Госдума приняла в третьем чтении закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.
В соответствии с документом сайты, распространяющие подобную информацию, будут вноситься в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а продажа товаров с пропагандой ЛГБТ будет запрещена. Пропагандирующие же нетрадиционные отношения фильмы не будут получать прокатное удостоверение. Законом запрещена пропаганда ЛГБТ как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Запрет также касается демонстрации нетрадиционных отношений в рекламе, а на платных аудиовизуальных сервисах доступ к подобному контенту должен быть возможен лишь с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.
«Ведомости» спросили депутатов Госдумы, как они намерены бороться с ЛГБТ-пропагандой и как ее обнаружить в искусстве.
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»):
«Я надеюсь, что теперь ЛГБТ-пропаганда будет изгнана отовсюду. В законопроекте также отражена чрезвычайно тревожная история со сменой пола. Мне рассказывают мои коллеги, у которых есть знакомые, живущие за рубежом, как их детей просто принуждают к этому в США. Маленьких детей! 7-8 лет! В школах их откровенно склоняют к принятию подобных решений. Это кажется абсурдом и дикостью, но об этом говорят реальные люди. Даже если они живут там, то менталитет у них остается российский. Когда семилетняя девочка приходит домой и говорит, что она хочет быть мальчиком, то мама улыбается и отвечает: «Недавно ты хотела быть зайчиком, вчера – лисичкой, послезавтра – инопланетянином. Ты вырастишь в красивую девушку, станешь женщиной». После этого девочка идет в школу и говорит, что ее мать не одобряет ее решения. После этого к матери приходят органы опеки и говорят, что если такое повторится, то разговор пойдет о лишении родительских прав. Это страшно. В несмышленом возрасте человеку ломают будущую жизнь, психику. Замечательно, что мы дружным единогласным решением это запретили.
Выявление любой пропаганды требует экспертного заключения. Это все не одномоментно. Каждое произведение, факт, подозрение будут рассматриваться отдельно. Никто не собирается с этим перебарщивать. Я уже вижу определенные спекуляции, когда наши крупнейшие издатели обращаются в Госдуму с невинными письмами о том, что они будут вынуждены изъять из магазинов половину издаваемых книг. Нет, конечно. В ваших книгах есть ЛГБТ-пропаганда? Вы под этим подписываетесь? Тогда надо всерьез подумать, что же происходит с книгоиздательским бизнесом. Конечно, это не отражает реальность. Например, спрашивают, будет ли запрещено творчество [писателя Виктора] Пелевина. Я являюсь поклонницей его творчества с юных лет, не пропускаю ни одной его книги. Где точно нет никакой ЛГБТ-пропаганды, так это там. Наоборот, он гениальный памфлетист, который точно отражает тенденции современного мира, и эти тенденции к России имеют очень малое отношение.
Сейчас есть гиперболизация [проблемы], но это естественно, ведь к законопроекту привлекается все большее общественное внимание. Все всё понимают. Эксперты всегда смогут здраво оценить, где есть пропаганда ЛГБТ, а где речь идет об обычной информации, где нет пропаганды».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов («Единая Россия»):
«Об этом законе уже столько сказано. Я поддерживаю закон, ведь совершенно очевидно, какова динамика нравственности и даже рождаемости в странах, где иначе относятся к этим ценностям, которые нам пытаются прививать. В США мы видим рост однополых браков, снижение рождаемости, увеличение количество людей, которые придерживаются нетрадиционных отношений, в геометрической прогрессии. Любой человек, увидев эти цифры, должен был бы насторожиться. Видно, что там прививки, в том числе законодательной, нет, и это поощряется. Мне это представляется путем в никуда, тупиковой ветвью эволюции.
Сейчас была конкретизирована и расширена группа [потенциальных] адресатов пропаганды. Если до сих пор были ограничения по отношению к несовершеннолетним, то сейчас эта пропаганда запрещена тотально. Пропаганда насилия, жестокости, межнациональной розни, религиозной розни уже запрещена, и здесь ничего дополнительного не требуется.
Штрафы за пропаганду
Госдума также приняла 24 ноября закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), он прописывает ответственность за нарушения положений первого закона. За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России. Авторами поправок стали спикер Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 депутатов ГД.
Технически удалить всю пропаганду невозможно, и авторы законопроекта прекрасно это понимают. Отдельные примеры, когда будет весьма серьезное наказание за подобное действие, будут удерживать остальных. Крупных агрегаторов [информации] точно удержит».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»):
«Я считаю, что если в законе появятся четкие определения, то это очень важно. Закон, безусловно, в русле нашего общего движения для сохранения наших общих культурных, нравственных, национальных ценностей. Я бы убрала всю подобную пропаганду отовсюду, но опять-таки, нужно четкое определение того, что такое пропаганда и чем она отличается от художественного изображения.
В искусстве нельзя, как в науке, что-то четко определить. Сейчас у нас все определяется только экспертным путем – ни взвесить, ни измерить невозможно. Даже если сделать определение, под которое попадают те или иные вещи, определять по нему будут эксперты. Так устроено искусство, которое живет только через экспертизу.
Вряд ли кому-то придет в голову сейчас пропагандировать насильников и маньяков. Насилие может быть и благородным, если это защита Родины от тех, кто разрушает. Пропаганду насилия как модели поведения стоит запретить».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов («Единая Россия»):
«Я также являюсь соавтором данного законопроекта. Безусловно, принятие подобного закона было в высшей степени необходимо для защиты и отстаивания наших традиционных семейных ценностей, защиты детей и общества в целом. Распространяемая западными сатанистами идеология безнравственности не подходит нам, она идет вразрез с нашей культурой и вековыми традициями.
О правильности данного законопроекта говорит также реакция Америки, где госсекретарь США Энтони Блинкен предложил отозвать проект закона. Вот истинное лицо США, где у власти находятся самые настоящие сатанисты. Империя лжи и лицемерия в очередной раз предстала перед нами в своем настоящем обличии. Это не власть, а шайка ЛГБТ-шников, которые хотят навязать свою мерзость остальному здравомыслящему миру».