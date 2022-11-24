«Недавно ты хотела быть зайчиком». В чем депутаты видят ЛГБТ-пропаганду

«Я надеюсь, что теперь ЛГБТ-пропаганда будет изгнана отовсюду. В законопроекте также отражена чрезвычайно тревожная история со сменой пола. Мне рассказывают мои коллеги, у которых есть знакомые, живущие за рубежом, как их детей просто принуждают к этому в США. Маленьких детей! 7-8 лет! В школах их откровенно склоняют к принятию подобных решений. Это кажется абсурдом и дикостью, но об этом говорят реальные люди. Даже если они живут там, то менталитет у них остается российский. Когда семилетняя девочка приходит домой и говорит, что она хочет быть мальчиком, то мама улыбается и отвечает: «Недавно ты хотела быть зайчиком, вчера – лисичкой, послезавтра – инопланетянином. Ты вырастишь в красивую девушку, станешь женщиной». После этого девочка идет в школу и говорит, что ее мать не одобряет ее решения. После этого к матери приходят органы опеки и говорят, что если такое повторится, то разговор пойдет о лишении родительских прав. Это страшно. В несмышленом возрасте человеку ломают будущую жизнь, психику. Замечательно, что мы дружным единогласным решением это запретили.