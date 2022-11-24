Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, говорится в сообщении на сайте Госдумы.
«Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в третьем чтении закон, направленный на запрет распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения», – говорится в сообщении.
В соответствии с принятым законом сайты, распространяющие подобную информацию, будут вноситься в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а продажа товаров с пропагандой ЛГБТ – будет запрещена. Пропагандирующие же нетрадиционные отношения фильмы не будут получать прокатное удостоверение. Законом запрещена пропаганда ЛГБТ как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Запрет также касается демонстрации нетрадиционных отношений в рекламе, а на платных аудиовизуальных сервисах доступ к подобному контенту должен быть возможен лишь с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.
Госдума также приняла закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), он прописывает ответственность за нарушения положений первого закона. За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000 – 800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.
«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», – прокомментировал принятие закона председатель Госдумы и один из авторов поправок Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Помимо Володина авторами поправок стали руководители всех фракций и более 300 депутатов ГД.
9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе отмечается, что под традиционными ценностями надо понимать «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности».
К ним в указе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.
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