Ради защиты традиционных ценностей президент поручил совершенствовать методы воспитания и образования

В документе говорится, что в Стратегии нацбезопасности России ситуация в России и в мире оценивается как «требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей». В документе описаны и угрозы ценностям: к ним относится деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия США и других недружественных стран, ряда иностранных НКО и некоторых организаций и лиц в России. Они занимаются распространением деструктивной идеологии, которая приводит к формированию общества, пренебрегающего духовными ценностями и искажающего исторической правды. «Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицания идеалов патриотизма, служения Отечеству, <...> разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — сказано в указе.