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Общество

Ради защиты традиционных ценностей президент поручил совершенствовать методы воспитания и образования

К таким ценностям причислили гуманизм, коллективизм, взаимопомощь и историческую память
Евгения Кузнецова
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе целью госполитики названа защита России от социокультурных угроз. Там также поясняется, что под традиционными ценностями надо понимать «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности». 

К ним в указе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд; приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России. 

В документе говорится, что в Стратегии нацбезопасности России ситуация в России и в мире оценивается как «требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей». В документе описаны и угрозы ценностям: к ним относится деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия США и других недружественных стран, ряда иностранных НКО и некоторых организаций и лиц в России. Они занимаются распространением деструктивной идеологии, которая приводит к формированию общества, пренебрегающего духовными ценностями и искажающего исторической правды. «Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицания идеалов патриотизма, служения Отечеству, <...> разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — сказано в указе.

Распространение «деструктивной идеологии», в числе прочего, влечет за собой «подрыв доверия к институтам государства», «дискредитацию идей служения Отечеству» и «формирование негативного отношения к воинской службе». 

Чтобы защитить традиционные ценности, в стране необходимо проводить реформы с учетом исторических традиций, то есть, в числе прочего, совершенствовать формы и методы воспитания и образования детей и молодежи. «В дальнейшем ситуация может развиваться по позитивному либо негативному сценарию»,— говорится в документе. Также там упомянуты мировые религии — христианство, ислам, буддизм и иудаизм, которые оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, при этом особая роль в их укреплении принадлежит православию. 

Политика Путина всегда была политикой ценностей, напомнил «Ведомостям» политолог Дмитрий Орлов. «Сейчас, когда Россия одновременно сталкивается с разнообразными вызовами, внешними и внутренними, прочность “ценностного каркаса” особенно важна», — посчитал он.   

Нынешний конфликт России с Западом преподносится населению страны как ценностный, так что эти ценности должны быть артикулированы, заявил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. «Особый путь России надо как-то ситуализировать, но, по сути, в указе традиционный консервативный набор [ценностей], — считает он. — Примата духовного над материальным и коллективизм можно отнести к наследию СССР, другую, значительную часть списка ценностей — к православной традиции». Кремль решил формализовать тему фундаментальных ценностей, легитимировать и ввести ее в правовую систему, утверждает эксперт.

Президент «считает, что он нащупал какую-то идеологическую основу противостояния с Украиной и с Западом», сказал «Ведомостям» социальный психолог Алексей Рощин: «В отрыве от нынешней политики указ представляется, с одной стороны, абсурдным, а с другой — самоочевидным». 

До этого Путин не раз обращался к теме традиционных ценностей: к примеру, он говорил о них в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» в конце октября. Тогда он заявил, что отличие традиционных ценностей от неолиберальных состоит в том, что их нельзя никому навязать, так как они неповторимы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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