В Госдуме создали группу по сохранению традиционных ценностей

В Госдуме создали группу по сохранению традиционных ценностейВ нее войдут представители всех фракций, но возглавит процесс вице-спикер от «Единой России» Анна Кузнецова
В Охотном Ряду создали межфракционную рабочую группу по «законодательной реализации» госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовных ценностей. Такой вопрос 18 января рассмотрел совет Госдумы, представлял его руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский. Группа была создана по инициативе вице-спикера Госдумы, бывшего уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой («Единая Россия»), говорит собеседник «Ведомостей» в Госдуме. Она же эту группу и возглавит.
Собеседник «Ведомостей» в Госдуме говорит, что пока положение о рабочей группе не утвердили, его будут корректировать. Собеседник в совете нижней платы парламента рассказал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать заместителями Кузнецовой в этой группе представителей от разных фракций, это нужно будет зафиксировать на бумаге.
Сейчас в группе 22 депутата из пяти думских фракций, половина из которых – представители «Единой России». Среди тех, кто будет думать, как на законодательном уровне реализовывать госполитику в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовных ценностей, Татьяна Буцкая, Александр Шолохов (оба – «Единая Россия»), Николай Бурляев, Елена Драпеко, Дмитрий Гусев (все – «Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди») и др.
В нынешней версии проекта положения о группе говорится, что группа будет проводить экспертную оценку законопроектов, которые внесены в Госдуму, в части их соответствия указу президента о традиционных ценностях (подписан в ноябре 2022 г.), анализировать проблемы и риски в этой сфере, правоприменительную практику, разрабатывать предложения. Заседания группы будут проводиться не реже чем раз в три месяца.
Положение о группе будет дорабатываться и вновь выноситься на совет, говорит собеседник в Госдуме.
Прежде всего группа будет заниматься анализом правоприменительной практики, в том числе на ее соответствие указу, заявил Чернышов: «Будет проводиться анализ законопроектов, которые поступают в Госдуму, а также тех нормативно-правовых документов, которые уже приняты». По его словам, заседания группы будут открытыми, на них будут приглашать представителей исполнительных органов власти, общественников. Возможно, будут организованы подгруппы, которые будут заниматься темами культуры, образования, защиты детства, добавляет он.
Во вторник состоялось первое организационное совещание группы, задача которой – чтобы цели указа президента начали реализовываться в новых законах и в действиях властей, заявил «Ведомостям» Гусев. «Главная проблема – что в России каждый год уменьшается население. Мы вымираем. Меры в связи с материнским капиталом хорошие, но недостаточные – они были направлены на то, чтобы женщины рожали, а теперь стоит задача, чтобы рожали много. Чтобы восстановить численность, в каждой семье должно быть по четверо детей», – считает депутат.
При этом он добавляет, что женщины одновременно должны делать карьеру: «Вот пример Анны Карениной – к 30 годам у нее был сын-школьник. Но она плохо кончила. А если бы у нее была возможность строить карьеру, как у современных женщин, то история бы закончилась по-другому».
Прежде депутаты уже работали над вопросами нравственности. Межфракционная группа по защите христианских ценностей действовала в V, VI и VII созывах. В прошлом созыве ее возглавлял коммунист Сергей Гаврилов, на тот момент председатель комитета по развитию гражданского общества. Еще в феврале 2022 г. вице-спикер Петр Толстой говорил, что совет Госдумы VII созыва принял решение о создании межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей. Он отмечал, что группа создается «по благословению» патриарха Кирилла.
Собеседник в Госдуме поясняет, что это разные группы. «В группу по защите христианских ценностей входят 67 депутатов от всех фракций. Эти депутаты были локомотивом межфракционных решений прошлой сессии – запрета ЛГБТ-пропаганды и суррогатного материнства для иностранцев, защиты русского языка и др. Новая группа будет следить за реализацией исполнения указа президента о традиционных ценностях», – объясняет он.
После внесения поправок в Конституцию в 2020 г. там появилась норма, согласно которой в России должно быть обеспечено проведение единой социально ориентированной госполитики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.
А президент 9 ноября 2022 г. подписал указ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей («жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным» и др.).
В указе есть ссылка на Стратегию нацбезопасности, в которой «ситуация в России и в мире оценивается как требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей». «Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма», – сказано в указе. Основными инструментами реализации госполитики по сохранению традиционных ценностей являются разработка органами власти планов мероприятий по реализации указа президента, привлечение институтов гражданского общества к их реализации и контроль за их исполнением.
Тема защиты традиционных ценностей является одной из приоритетных в политике президента, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поэтому у группы будет достаточно много работы, связанной как с законодательным обеспечением реализации указа, так и с отслеживанием правоприменительной практики. Важно, чтобы на заседания группы приглашали представителей и исполнительной власти».