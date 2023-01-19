В Госдуме создали группу по сохранению традиционных ценностей

Во вторник состоялось первое организационное совещание группы, задача которой – чтобы цели указа президента начали реализовываться в новых законах и в действиях властей, заявил «Ведомостям» Гусев. «Главная проблема – что в России каждый год уменьшается население. Мы вымираем. Меры в связи с материнским капиталом хорошие, но недостаточные – они были направлены на то, чтобы женщины рожали, а теперь стоит задача, чтобы рожали много. Чтобы восстановить численность, в каждой семье должно быть по четверо детей», – считает депутат.