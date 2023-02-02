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Участники книжного рынка и Минцифры вырабатывают механизм исполнения закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Ключевой вопрос – как вывести из-под его действия классическую литературу
Дмитрий Игнатьев
Один из критериев, которые предлагается для классической литературы: произведения мировой и отечественной литературы, которые вошли в рекомендательные списки для школ и гуманитарных вузов / Максим Стулов / Ведомости

Российский книжный союз (РКС) совместно с Минцифры разрабатывают консолидированную позицию отрасли по правоприменению закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщили «Ведомостям» руководитель комитета по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка РКС Елена Бейлина и директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.

Для подготовки предложений от книжной отрасли при РКС была создана рабочая группа, сообщил «Ведомостям» представитель союза, не уточнив ее состав. По словам одного из участников группы, в нее вошли Бейлина, исполнительный директор РКС Елена Старостина, а также представители издательств «Эксмо-АСТ», «Литрес», «Альпина», «Рипол-классик».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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