Участники книжного рынка и Минцифры вырабатывают механизм исполнения закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Участники книжного рынка и Минцифры вырабатывают механизм исполнения закона о запрете пропаганды ЛГБТКлючевой вопрос – как вывести из-под его действия классическую литературу
Российский книжный союз (РКС) совместно с Минцифры разрабатывают консолидированную позицию отрасли по правоприменению закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщили «Ведомостям» руководитель комитета по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка РКС Елена Бейлина и директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.
Для подготовки предложений от книжной отрасли при РКС была создана рабочая группа, сообщил «Ведомостям» представитель союза, не уточнив ее состав. По словам одного из участников группы, в нее вошли Бейлина, исполнительный директор РКС Елена Старостина, а также представители издательств «Эксмо-АСТ», «Литрес», «Альпина», «Рипол-классик».
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