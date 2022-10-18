Законодательство о запрете ЛГБТ-пропаганды обновят в ноябре

Законодательство о запрете ЛГБТ-пропаганды обновят в ноябреИнициативы Хинштейна и Останиной будут в итоге приняты пакетом
Проведенные в Госдуме по инициативе спикера Вячеслава Володина слушания о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные ценности, собрали консервативно настроенных общественников и политиков, которые однозначно одобрили обе внесенные в нижнюю палату инициативы.
Два документа
Первый законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по делам семьи, женщин и детей Ниной Останиной (КПРФ). В нем идет о запрете на публичное отрицание семейных ценностей среди граждан любого возраста (соответствующий понятийный ряд прописывается в законах о защите информации, о защите детей от вредной информации, о господдержке кинематографа). Автором второго документа выступил единоросс, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн: он предложил установить в КоАП санкции за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей среди граждан любого возраста. Этот законопроект получил положительный отзыв правительства, но не внесен в Госдуму.
По итогам слушаний Володин предложил вынести инициативы Останиной и Хинштейна на рассмотрение Госдумы пакетом, то есть одновременно. Дело в том, что все эти новеллы должны действовать в комплексе. Коммунистка предложила прописать в законодательстве понятия, за нарушение которых можно ввести санкции, а сами санкции предложил установить в КоАПе единоросс. При этом одной и той же инициативой править кодексы и иные законы нельзя. Для доработки инициатив, сообщил Володин, будет создана межфракционная группа во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым. Володин пообещал, что доработанные законопроекты будут внесены в палату на следующей неделе, а уже в ноябре их подпишет президент.
Впрочем, Останина о намерении отзывать и перевносить свой законопроект пока не сообщала. Она сказала «Ведомостям», что технология работы с инициативой будет ясна в ближайшие дни. Соавтор законопроекта Останиной Яна Лантратова («Справедливая Россия») сказала «Ведомостям», что законопроект может быть перевнесен, если межфракционная рабочая группа придет к консенсусу.
Нравственный контекст
Защищая необходимость принятия поправок, Хинштейн отметил, что «противостояние с Западом носит характер цивилизационный», так как там проходит «ЛГБТ-революция». Россия же, по его словам, «является форпостом защиты и сохранения традиционных ценностей». «ЛГБТ – инструмент гибридной войны!» – заявил Хинштейн.
14 октября Российский книжный союз направил Хинштейну письмо с просьбой разъяснить, будут ли те или иные сюжеты в классической русской литературе подпадать под действие нового закона и запрещены. В ходе слушаний Хинштейн пояснил, что классика останется нетронутой, например «Лолита» Набокова.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что ведомство готово администрировать принимаемые запреты. Он посетовал, что нынешняя пометка «18+» детей не защищает: в онлайн-кинотеатрах достаточно поставить галочку, что ты старше, а книги, которые не продадут в магазине, можно заказать в интернете.
Протоиерей Андрей Ткачев отметил важность законопроектов в период спецоперации. «Эта война не прекращается, закончится эта война – духовная война не прекратится. Победу дает бог и не дает ее не известно кому, он дает ее тому, кто нравственно достоин этой победы», – заявил он.
«Война <...> гибридная, на смартфонах наших детей в мультиках и в кино», – заявил предприниматель Константин Малофеев. Сенатор Маргарита Павлова в качестве примера инструмента такой войны назвала «Свинку Пеппу и прочую нечисть» и сообщила о существовании альтернативного комикса про человека-паука, где главный герой, по ее словам, трансформировался в женщину-лесбиянку в инвалидной коляске.
Володин вновь отметил, что происходящее стало возможно благодаря выходу России из Совета Европы. Он заявил, что еще в период участия в ПАСЕ депутаты получили формуляр, в котором требовалось направить на заседание представителей ЛГБТ-сообществ. «Но у нас их нет», – похвастался Володин.
Представители ЛГБТ-организаций не пришли на слушания, потому что «участие в них не изменило бы мнение авторов законопроекта», как сказал «Ведомостям» юрист Максим Оленичев (признан иностранным агентом).
Реакция рынка
Чем шире формулировка закона, тем ниже уровень правовой определенности и юридического произвола, говорит один из авторов закона о СМИ – Михаил Федотов.
У видеосервисов существует многоэтапная верификация пользователей, что позволяет ограничивать доступ несовершеннолетних к контенту «18+», обращает внимание Дмитрий Гудумак, директор онлайн-кинотеатра Start. «Во-первых, доступ к контенту сервисов платный и, соответственно, оформить подписку могут только совершеннолетние», – говорит он. Из дополнительных мер защиты у сервиса предусмотрен опрос на фильмах и сериалах с возрастным ограничением «18+», где уточняется, действительно ли зрителю, выбравшему контент, более 18 лет, еще при начале показа.
На сегодняшний день игроки рынка достаточно позаботились о детях, а взрослые люди в состоянии решать, хотят они смотреть контент или нет, резюмировал Гудумак.
Книги, в которых упоминаются ЛГБТ-персонажи, маркируются возрастной категорией «18+» и упаковываются в целлофан, далее на кассе в книжном магазине при покупке таких книг проверяется паспорт покупателя, такую же проверку проходят покупатели в пунктах выдачи заказов интернет-магазинов, описывает действующие правила продажи в рознице книг представитель издательской группы «Эксмо-АСТ». Книжная отрасль, по его словам, работает исключительно в правовом поле и готова вносить коррективы в выпуск книг, но важны четкие и детальные критерии и механизмы.
«Изъятие же даже нескольких наименований скажется на развитии и доходах отрасли. При этом читатели, лишившись возможности приобретать книги легально, направят свой интерес на пиратские электронные ресурсы, трафик которых и так огромен», – добавляет представитель «Эксмо-АСТ».
С ним согласен топ-менеджер крупного издательства. Даже если из продажи в результате запрета исчезнет ряд книг, люди все равно найдут их у пиратов, уверен он. Принятие законопроекта, по его словам, может привести к росту цен: издательства будут перестраховываться и отдавать книги на экспертизу.