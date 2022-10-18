Законодательство о запрете ЛГБТ-пропаганды обновят в ноябре

По итогам слушаний Володин предложил вынести инициативы Останиной и Хинштейна на рассмотрение Госдумы пакетом, то есть одновременно. Дело в том, что все эти новеллы должны действовать в комплексе. Коммунистка предложила прописать в законодательстве понятия, за нарушение которых можно ввести санкции, а сами санкции предложил установить в КоАПе единоросс. При этом одной и той же инициативой править кодексы и иные законы нельзя. Для доработки инициатив, сообщил Володин, будет создана межфракционная группа во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым. Володин пообещал, что доработанные законопроекты будут внесены в палату на следующей неделе, а уже в ноябре их подпишет президент.