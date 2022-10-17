Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов
Роскомнадзор поддерживает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений для всех возрастов на законодательном уровне. Об этом заявил глава РКН Андрей Липов на парламентских слушаниях в Госдуме.
«Чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, <...> необходимо ввести запрет на пропаганду сексуальных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Липов указал на роль взрослых в формировании у детей «жизненных установок и ценностных ориентиров». По его словам, обсуждаемый законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды среди всех возрастов повысит эффективность работы РКН. «Просим поддержать данный пакет законопроектов», — сказал Липов.
В ходе парламентских слушаний глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что обсуждаемый законопроект не ограничивает свободу слова в стране. Он процитировал Европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой ограничение свободы слова допускается «в интересах национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации и прав других лиц».
13 октября глава комитета Госдумы по информполитике, автор инициативы Александр Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Инициатива предусматривает штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан — до 200 000 руб., для юридических лиц — до 4 млн руб., если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.
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