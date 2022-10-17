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Общество

Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов

Ведомости

Роскомнадзор поддерживает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений для всех возрастов на законодательном уровне. Об этом заявил глава РКН Андрей Липов на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, <...> необходимо ввести запрет на пропаганду сексуальных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Липов указал на роль взрослых в формировании у детей «жизненных установок и ценностных ориентиров». По его словам, обсуждаемый законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды среди всех возрастов повысит эффективность работы РКН. «Просим поддержать данный пакет законопроектов», — сказал Липов.

В ходе парламентских слушаний глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что обсуждаемый законопроект не ограничивает свободу слова в стране. Он процитировал Европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой ограничение свободы слова допускается «в интересах национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации и прав других лиц».

13 октября глава комитета Госдумы по информполитике, автор инициативы Александр Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Инициатива предусматривает штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан — до 200 000 руб., для юридических лиц — до 4 млн руб., если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных