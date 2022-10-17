Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов

В ходе парламентских слушаний глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что обсуждаемый законопроект не ограничивает свободу слова в стране. Он процитировал Европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой ограничение свободы слова допускается «в интересах национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации и прав других лиц».