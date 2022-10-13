Кабмин поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Правительство дало положительный отзыв на законопроект «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», написал в своем Telegram-канале автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды — представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД», — написал Хинштейн.
Ранее депутат сообщил «Ведомостям», что Совет Думы перенес большие парламентские слушания по поводу законопроекта на 17 октября – изначально они были назначены на 29 сентября. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности официально уже поддержала законопроект. Инициатива также получила положительный отзыв от Минюста.
Поправки в КоАП, предложенные Хинштейном, предполагают замену существующей статьи 6.21 КоАП и появление двух новелл. Под действие новой статьи 6.21.1 КоАП (пропаганда педофилии) теперь может подпасть «навязывание информации, вызывающей интерес» к этому преступлению. Также появится статья, которая коснется передачи деструктивной информации среди детей, – 6.21.2 (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения).
Инициатива предусматривает штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан — до 200 000 руб., для юридических лиц — до 4 млн руб., если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.
В настоящее время закон запрещает ЛГБТ-пропаганду только среди несовершеннолетних. Максимальное наказание по ст. 6.21 КоАП РФ составляет штраф для граждан — до 100 000 руб., для юридических лиц — до 1 млн руб.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса