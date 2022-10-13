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Кабмин поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Ведомости

Правительство дало положительный отзыв на законопроект «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», написал в своем Telegram-канале автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды — представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД», — написал Хинштейн.

Ранее депутат сообщил «Ведомостям», что Совет Думы перенес большие парламентские слушания по поводу законопроекта на 17 октября – изначально они были назначены на 29 сентября. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности официально уже поддержала законопроект. Инициатива также получила положительный отзыв от Минюста.

Поправки в КоАП, предложенные Хинштейном, предполагают замену существующей статьи 6.21 КоАП и появление двух новелл. Под действие новой статьи 6.21.1 КоАП (пропаганда педофилии) теперь может подпасть «навязывание информации, вызывающей интерес» к этому преступлению. Также появится статья, которая коснется передачи деструктивной информации среди детей, – 6.21.2 (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения).

Инициатива предусматривает штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан — до 200 000 руб., для юридических лиц — до 4 млн руб., если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.

В настоящее время закон запрещает ЛГБТ-пропаганду только среди несовершеннолетних. Максимальное наказание по ст. 6.21 КоАП РФ составляет штраф для граждан — до 100 000 руб., для юридических лиц — до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных