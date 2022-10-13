Кабмин поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

«Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды — представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД», — написал Хинштейн.