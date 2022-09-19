Хинштейн сообщил о поддержке Минюстом законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ
Минюст России подготовил проект положительного отзыва правительства о законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
В подтверждение своих слов депутат опубликовал текст документа. Агентству ТАСС Хинштейн сообщил, что отзыв был направлен в правительство. По его словам, документ будут рассматривать на комиссии кабмина по законопроектной деятельности, где и примут окончательное решение.
В официальном отзыве отмечается, что законопроект предполагает введение административной ответственности «за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений среди любых социальных групп».
«Законопроект поддерживается правительством РФ при условии его доработки», — говорится в документе.
В начале сентября Хинштейн говорил, что законопроект будет внесен в Госдуму, как только будет готов отзыв на него. Это должно произойти до конца сентября. Другой источник сообщил «Ведомостям», что Госдума может принять инициативу уже в осеннюю сессию.
Депутат также отмечал, что законопроект полностью поддержал Роскомнадзор. Инициатива предусматривает штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан — до 200 000 руб., для юридических лиц — до 4 млн руб., если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.
В настоящее время закон запрещает ЛГБТ-пропаганду только среди несовершеннолетних. Максимальное наказание по ст. 6.21 КоАП РФ составляет штраф для граждан — до 100 000 руб., для юридических лиц — до 1 млн руб.
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