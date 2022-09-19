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Хинштейн сообщил о поддержке Минюстом законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ

Ведомости

Минюст России подготовил проект положительного отзыва правительства о законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

В подтверждение своих слов депутат опубликовал текст документа. Агентству ТАСС Хинштейн сообщил, что отзыв был направлен в правительство. По его словам, документ будут рассматривать на комиссии кабмина по законопроектной деятельности, где и примут окончательное решение.

В официальном отзыве отмечается, что законопроект предполагает введение административной ответственности «за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений среди любых социальных групп». 

«Законопроект поддерживается правительством РФ при условии его доработки», — говорится в документе. 

В начале сентября Хинштейн говорил, что законопроект будет внесен в Госдуму, как только будет готов отзыв на него. Это должно произойти до конца сентября. Другой источник сообщил «Ведомостям», что Госдума может принять инициативу уже в осеннюю сессию.

Депутат также отмечал, что законопроект полностью поддержал Роскомнадзор. Инициатива предусматривает штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан — до 200 000 руб., для юридических лиц — до 4 млн руб., если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.   

В настоящее время закон запрещает ЛГБТ-пропаганду только среди несовершеннолетних. Максимальное наказание по ст. 6.21 КоАП РФ составляет штраф для граждан — до 100 000 руб., для юридических лиц — до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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