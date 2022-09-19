Хинштейн сообщил о поддержке Минюстом законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ

В начале сентября Хинштейн говорил, что законопроект будет внесен в Госдуму, как только будет готов отзыв на него. Это должно произойти до конца сентября. Другой источник сообщил «Ведомостям», что Госдума может принять инициативу уже в осеннюю сессию.