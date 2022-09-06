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Законопроект об ужесточении ответственности за ЛГБТ-пропаганду примут в осеннюю сессию

Александр Хинштейн ждет поддержки не только Роскомнадзора, но и правительства в целом
Анна Нараева Екатерина Гробман
Законопроект Александра Хинштейна о новом порядке привлечения к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений может быть принят в осеннюю сессию / Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект главы думского комитета по информполитике Александра Хинштейна («Единая Россия»), устанавливающий новый порядок привлечения к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, был направлен в правительство для получения отзыва 30 августа. Документ будет внесен в Госдуму, как только будет готов отзыв – закон отводит на это месяц, заявил «Ведомостям» Хинштейн. Он напомнил, что поправки в КоАП, которые он разработал, требуют обязательного отзыва Белого дома. «Я надеюсь, коллеги не будут тянуть и мы максимально оперативно внесем его», – сказал депутат.

2 сентября единоросс сообщил в своем Telegram-канале, что Роскомнадзор поддерживает законопроект. «В качестве наглядной иллюстрации, почему нужен такой закон, ведомство приводит пример книги-провокации «Лето в пионерском галстуке», которая формально ничего сегодня не нарушает», – написал Хинштейн.

По мнению Роскомнадзора, возрастное ограничение «18+» в случае с книгой является формальным, поскольку она повествует о гомосексуальных отношениях взрослого человека и подростка и ориентирована на возрастную категорию 14–18 лет. Представитель Роскомнадзора подтвердил «Ведомостям», что ведомство поддерживает инициативу Хинштейна: «Популяризация девиантных отношений не соответствует традиционным ценностям нашего общества. Подобная информация опасна не только для несовершеннолетних, но и для всего общества».

Хинштейн решил запретить пропаганду гомосексуализма и педофилии

Депутат считает, что ограничения должны быть всеобъемлющими

Если все пройдет в рамках обозначенного Хинштейном графика, то инициатива будет внесена до конца сентября. По словам источника в Охотном Ряду, законопроект Госдума может принять уже в осеннюю сессию. С 2013 г. депутаты ст. 6.21 КоАПа уже установили возможность наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Новые поправки в КоАП, предложенные единороссом, предполагают замену существующей статьи 6.21 КоАПа и появление двух новелл. К примеру, в ст. 6.21 КоАПа («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений») по задумке Хинштейна любое упоминание о возрасте потенциальной жертвы исчезает. Под действие новой статьи 6.21.1 КоАПа («Пропаганда педофилии») теперь может подпасть «навязывание информации, вызывающей интерес» к этому преступлению. Появится и статья, которая коснется передачи деструктивной информации среди детей, – 6.21.2 («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения»).

По словам источника в Госдуме, при работе может быть учтен и законопроект главы комитета по защите семьи Нины Останиной (КПРФ), которая предложила не вводить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и т. д., а ввести запрет на их демонстрацию в кино, СМИ и проч. Эту идею поддерживал и глава РПЦ Кирилл. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что будет организовано публичное обсуждение инициатив.

Поправки приведут к тому, что фактически сама принадлежность к ЛГБТ-сообществу станет криминальной, отметил экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. «Когда речь идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, у меня сразу возникает вопрос: а неужели среди несовершеннолетних можно пропагандировать традиционные сексуальные отношения?» – говорит он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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