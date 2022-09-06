Законопроект об ужесточении ответственности за ЛГБТ-пропаганду примут в осеннюю сессию

Если все пройдет в рамках обозначенного Хинштейном графика, то инициатива будет внесена до конца сентября. По словам источника в Охотном Ряду, законопроект Госдума может принять уже в осеннюю сессию. С 2013 г. депутаты ст. 6.21 КоАПа уже установили возможность наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Новые поправки в КоАП, предложенные единороссом, предполагают замену существующей статьи 6.21 КоАПа и появление двух новелл. К примеру, в ст. 6.21 КоАПа («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений») по задумке Хинштейна любое упоминание о возрасте потенциальной жертвы исчезает. Под действие новой статьи 6.21.1 КоАПа («Пропаганда педофилии») теперь может подпасть «навязывание информации, вызывающей интерес» к этому преступлению. Появится и статья, которая коснется передачи деструктивной информации среди детей, – 6.21.2 («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения»).