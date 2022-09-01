Хинштейн решил запретить пропаганду гомосексуализма и педофилии

Инициатива Хинштейна «никак не умаляет значения» уже внесенного законопроекта, который предполагает изменения в законы «О государственной поддержке кинематографии РФ», о СМИ, а также «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сказала Останина. Эти поправки устанавливают не штрафы за саму пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (как изменения в КоАП), а прописывают конкретные сферы, в которых их использовать нельзя. По словам депутата, критика в адрес ее документа прекратилась после обращения патриарха к Володину.