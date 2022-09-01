Хинштейн решил запретить пропаганду гомосексуализма и педофилии

Хинштейн решил запретить пропаганду гомосексуализма и педофилииДепутат считает, что ограничения должны быть всеобъемлющими
Законопроект, устанавливающий новый порядок привлечения к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, направлен в правительство для получения отзыва. Об этом рассказал в своем Telegram-канале автор инициативы, председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
В Telegram Хинштейн опубликовал и проект поправок в КоАП. В нижнюю палату парламента законопроект пока не внесен.
Любая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, как следует из пояснительной записки к инициативе, ведется через СМИ, Интернет, «демонстрацию таких отношений в кино, литературе, продукции музыкальной индустрии». Это несет «агрессивный, навязчивый, оскорбительный характер, что вызывает широкое возмущение общества», посетовал Хинштейн.
С 2013 г. депутаты статьей 6.21 КоАП уже установили возможность наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По самой «тяжкой» для россиян части 2 этой статьи КоАП гражданину может грозить штраф от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – до 1 млн руб. (если правонарушение совершено с помощью СМИ или Интернета).
Конституционный суд подтвердил законность существования данного вида наказания. Но Хинштейн считает, что потенциальной возможности наказывать граждан за формирование «нетрадиционных сексуальных установок» (причем не только у детей) недостаточно.
В пояснительной записке к своему проекту депутат отмечает, что нынешний запрет «не охватывает иную деструктивную информацию, ориентированную на несовершеннолетних». Кроме того, как отметил Хинштейн, в действующем законодательстве отсутствует также запрет на пропаганду педофилии, являющейся тяжким уголовным преступлением.
Это он и решил учесть в поправках в КоАП. Поправки в кодексе предполагают полную замену существующей статьи 6.21 КоАП, и появление двух новелл, лишь одна из которых будет касаться «информационной» защиты детей.
К примеру, в статье 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений»), по задумке Хинштейна, любое упоминание о возрасте потенциальной жертвы исчезает. При этом наказание будет увеличено по сравнению с нынешним: 200 000-400 000 руб. для граждан, 400 000-800 000 руб. для должностных лиц, 2-5 млн для юрлиц.
Под действие новой статьи 6.21.1 («Пропаганда педофилии») теперь может подпасть «навязывание информации, вызывающей интерес к педофилии». Она предполагает еще более суровую кару: наложение на граждан штрафа 400 000-800 000 руб., на должностных лиц – от 800 000 руб. до 2 млн руб., на юрлиц – 4-10 млн руб.
Наконец, появится и статья, которая, по всей видимости, коснется передачи деструктивной информации среди детей: 6.21.2 («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения»). По этой статье граждане смогут получить штраф в 100 000-200 000 руб., должностные лица в 200 000-400 000 руб., юрлица – в 1-4 млн руб.
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по делам семьи Ниной Останиной (КПРФ) в июле уже внесла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей среди граждан. Тогда Хинштейн анонсировал свою инициативу, раскритиковав коллег за отсутствие «четких и реализуемых» формулировок.
Если единоросс успеет внести в Госдуму свою инициативу, они могут быть вынесены на пленарное заседание как «альтернативные» – такая практика существовала в нижней палате парламента.
В конце августа патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соответствующее обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, и попросил провести публичные обсуждения законопроекта Останиной с участием российской общественности и религиозных организаций. Спикер ранее анонсировал на осень проведение больших парламентских слушаний по этой теме.
Инициатива Хинштейна «никак не умаляет значения» уже внесенного законопроекта, который предполагает изменения в законы «О государственной поддержке кинематографии РФ», о СМИ, а также «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сказала Останина. Эти поправки устанавливают не штрафы за саму пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (как изменения в КоАП), а прописывают конкретные сферы, в которых их использовать нельзя. По словам депутата, критика в адрес ее документа прекратилась после обращения патриарха к Володину.
Действующее уголовное законодательство считает преступными среди взрослых людей только однополые связи, совершенные с применением насилия, угрозами или с использованием беспомощного состояния потерпевшего. «Все остальное составляет свободу сексуального поведения человека и разрешено законом», – говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Идея привлекать к ответственности за распространение информации о правомерном поведении выглядит сомнительной, говорит он.
Педофилию же Добрынин назвал заболеванием, а не «системой взглядов», которую можно пропагандировать. Юрист Максим Оленичев (включен в реестр иноагентов). указал, что формулировки инициативы Хинштейна размыты, особенно используемые в законопроекте понятия «предпочтения», «нетрадиционные сексуальные отношения». «Эти понятия настолько широки, что не позволяют ни гражданам, ни бизнесу оценить, что же законопроекты запрещают», – отмечает он.
Размер штрафов, предлагаемых в законопроекте, будет чувствительным для участников российского медиарынка, считает управляющий партнер коллегии медиаюристов Федор Кравченко, а отсутствие в законопроекте методологии для проведения экспертизы контента на наличие ЛГБТ-пропаганды может вызвать проблемы. «Если в эфире государственного канала покажут видео, где кавказские мужчины при встрече целуют друг друга, эксперты могут указать в своем решении, что это дань многовековой традиции. Но если такой эпизод будет транслироваться, например, на видеосервисе, то они могут в своем заключении указать на пропаганду», – опасается эксперт.