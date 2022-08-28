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РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Патриарх Кирилл попросил Госдуму обсудить инициативу публично
Екатерина Гробман
Патриарх Кирилл попросил Вячеслава Володина обсудить законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды / Сергей Пятаков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, соответствующее обращение он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента, но соответствующий текст не приводится. Из сообщения на сайте Госдумы следует, что патриарх попросил спикера Госдумы организовать публичное обсуждение законопроекта с участием российской общественности и религиозных организаций.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Московского патриархата.

На сайте Госдумы уточняется, что речь идет о законопроекте, внесенном 18 июля главой комитета по делам семьи Ниной Останиной (КПРФ), депутатом-коммунистом Алексеем Корниенко, Яной Лантратовой и Николаем Бурляевым от «Справедливой России», а также Алексеем Журавлевым из фракции ЛДПР. Речь в нем идет о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди граждан любого возраста и отрицания семейных ценностей в СМИ и на ТВ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных