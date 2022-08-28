РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропагандыПатриарх Кирилл попросил Госдуму обсудить инициативу публично
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, соответствующее обращение он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента, но соответствующий текст не приводится. Из сообщения на сайте Госдумы следует, что патриарх попросил спикера Госдумы организовать публичное обсуждение законопроекта с участием российской общественности и религиозных организаций.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Московского патриархата.
На сайте Госдумы уточняется, что речь идет о законопроекте, внесенном 18 июля главой комитета по делам семьи Ниной Останиной (КПРФ), депутатом-коммунистом Алексеем Корниенко, Яной Лантратовой и Николаем Бурляевым от «Справедливой России», а также Алексеем Журавлевым из фракции ЛДПР. Речь в нем идет о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди граждан любого возраста и отрицания семейных ценностей в СМИ и на ТВ.