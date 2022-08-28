РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

На сайте Госдумы уточняется, что речь идет о законопроекте, внесенном 18 июля главой комитета по делам семьи Ниной Останиной (КПРФ), депутатом-коммунистом Алексеем Корниенко, Яной Лантратовой и Николаем Бурляевым от «Справедливой России», а также Алексеем Журавлевым из фракции ЛДПР. Речь в нем идет о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди граждан любого возраста и отрицания семейных ценностей в СМИ и на ТВ.