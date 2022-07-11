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Комитет Госдумы предложил запретить ЛГБТ-пропаганду безотносительно возраста

Ведомости

Комитет Госдумы по информационной политике предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста, сообщает глава комитета, депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого — явно недостаточно», — написал Хинштейн.

Комитет по информполитике предлагает:

  • распространить запрет на ЛГБТ-пропаганду безотносительно возраста аудитории (в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах);

  • установить административную ответственность за пропаганду, расширив ст. 6.21 КоАП, которая пока касается только несовершеннолетних;

  • ужесточить ответственность за пропаганду педофилии;

  • запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

    • Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в осеннюю сессию может вернуться к обсуждению запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. По его словам, «с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки».

    7 июня заксобрание Севастополя уже внесло подобную инициативу в нижнюю палату парламента. Законопроект предполагает распространение действующего сейчас в КоАП ограничения на пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей на всех граждан. Пропаганда, считают авторы законопроекта, предполагает активные публичные действия по формированию в сознании стереотипов поведения.

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    Ранее по теме: Вячеслав Володин предложил полностью запретить гей-пропаганду

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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