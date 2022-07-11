Комитет Госдумы предложил запретить ЛГБТ-пропаганду безотносительно возраста
Комитет Госдумы по информационной политике предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста, сообщает глава комитета, депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого — явно недостаточно», — написал Хинштейн.
Комитет по информполитике предлагает:
- распространить запрет на ЛГБТ-пропаганду безотносительно возраста аудитории (в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах);
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в осеннюю сессию может вернуться к обсуждению запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. По его словам, «с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки».
7 июня заксобрание Севастополя уже внесло подобную инициативу в нижнюю палату парламента. Законопроект предполагает распространение действующего сейчас в КоАП ограничения на пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей на всех граждан. Пропаганда, считают авторы законопроекта, предполагает активные публичные действия по формированию в сознании стереотипов поведения.
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