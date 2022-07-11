Комитет Госдумы предложил запретить ЛГБТ-пропаганду безотносительно возраста

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в осеннюю сессию может вернуться к обсуждению запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. По его словам, «с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки».