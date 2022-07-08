Вячеслав Володин предложил полностью запретитить гей-пропаганду

Вячеслав Володин предложил полностью запретитить гей-пропагандуСейчас ее нельзя вести среди детей, но этого недостаточно, полагает спикер Госдумы
Госдума в осеннюю сессию может вернуться к обсуждению запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, поздравляя своих подписчиков в Telegram-канале с Днем семьи, любви и верности, отметил, что «с выходом из Совета Европы (СЕ) ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки».
«Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», – сообщил Володин.
С 2013 г. в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) уже есть статья 6.21 о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Теперь Володин говорит о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей не только среди детей, но «в принципе для всех», отметил собеседник «Ведомостей» в Госдуме.
7 июня заксобрание Севастополя уже внесло подобную инициативу в нижнюю палату парламента. Законопроект предполагает распространение действующего сейчас в КоАП ограничения на пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей на всех граждан. «Угрозы, возникающие при навязывании чужих стандартов, взламывающих общепринятый образ жизни в сфере семьи и брака, заставляют задуматься о необходимости защиты культуры большинства», – сказано в пояснительной записке. Пропаганда, считают авторы законопроекта, предполагает активные публичные действия по формированию в сознании стереотипов поведения.
Гражданам по проектируемой статье 6.21 КоАП может грозить штраф до 50 000 руб., должностным лицам – до 500 000 руб., на юридических лиц можно будет наложить штраф до 5 млн руб. Если эти действия совершены с применением СМИ или интернета, ответственность будет более серьезной, штраф для юрлиц составит до 10 млн руб. Комитет по госстроительству и законодательству вскоре после внесения вернул документ инициаторам законопроекта на доработку из-за отсутствия обязательного отзыва правительства. Первый зампред комитета Юрий Синельщиков пояснил «Ведомостям», что из-за отсутствия отзыва законопроект по существу не обсуждали.
Проблема закона о запрете гей-пропаганды на сегодняшний день в том, что его формулировки очень неконкретные, говорит юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. «Размыты критерии того, что является пропагандой. Правоприменение по этой статье и сейчас довольно стихийное», – говорит эксперт. Поэтому, продолжает она, само по себе расширение возможностей применения статьи может привести к тому, что нахождение в общественном месте людей, держащихся за руки может быть интерпретировано как пропаганда.
«Выход России из СЕ вообще не может быть поводом для дискриминации людей, которые предпочитают однополые отношения, так как у страны есть и другие международные обязательства», – говорит юрист Максим Оленичев (внесен в реестр физлиц-иногентов). В рамках ООН Россия обязана выполнять Международный пакт о гражданских и политических правах, который запрещает любую ограничивать права таких людей, отмечает он: «Если Госдума введет такой запрет, то положительная оценка людей с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью может стать поводом для наложения штрафов».
В 2014 г. Конституционный суд (КС) вынес постановление, из которого следует, что действующая сейчас норма КоАП не ограничивает права граждан по признаку сексуальной ориентации и не предполагает общественного порицания однополых союзов. Правда, судья КС Николай Бондарь тогда отмечал, что «оспариваемая норма касается пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений только и исключительно среди несовершеннолетних». Запрет призван предотвратить излишнюю концентрацию внимания несовершеннолетних на вопросах сексуальных взаимоотношений, говорили в КС.
ВЦИОМ и ФОМ как минимум в последний год не проводили опросы об отношении россиян к этой проблеме, сообщили «Ведомостям» представители соцслужб.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина