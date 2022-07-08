Вячеслав Володин предложил полностью запретитить гей-пропаганду

Проблема закона о запрете гей-пропаганды на сегодняшний день в том, что его формулировки очень неконкретные, говорит юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. «Размыты критерии того, что является пропагандой. Правоприменение по этой статье и сейчас довольно стихийное», – говорит эксперт. Поэтому, продолжает она, само по себе расширение возможностей применения статьи может привести к тому, что нахождение в общественном месте людей, держащихся за руки может быть интерпретировано как пропаганда.