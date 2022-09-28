Слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды перенесены на 17 октября

Слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды перенесены на 17 октябряДепутаты заняты другой повесткой
Совет Думы перенес большие парламентские слушания по поводу законопроекта «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» на 17 октября – изначально они были назначены на 29 сентября. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель главы комитета по информационной политике Александра Хинштейна. Сам он находится в ДНР, где наблюдал за референдумом по вопросу присоединения республики к России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности официально уже поддержала законопроект. Условием для его принятия в кабмине указали необходимость «закрепления соответствующих запретов [на пропаганду] в законодательстве РФ и терминологически точное определение используемых понятий». «Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Как писали «Ведомости», Госдума намерена принять инициативу в осеннюю сессию. Поправки в КоАП, предложенные Хинштейном, предполагают замену существующей статьи 6.21 КоАПа и появление двух новелл. К примеру, в ст. 6.21 КоАПа («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений») по задумке Хинштейна любое упоминание о возрасте потенциальной жертвы должно исчезнуть (сейчас запрещенную информацию нельзя распространять лишь среди детей). Под действие новой статьи 6.21.1 КоАПа («Пропаганда педофилии») теперь может подпасть «навязывание информации, вызывающей интерес» к этому преступлению. Появится и статья, которая коснется передачи деструктивной информации среди детей, – 6.21.2 («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения»).
Многие депутаты отсутствовали на Совете Думы 26 сентября, когда определялась повестка ближайшей недели работы, именно из-за того, что находились в Донбассе. Как сообщил «Ведомостям» присутствовавший на нем глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»), перенос других мероприятий и законопроектов на совете не обсуждался. «Слушания и не назначались на другие даты, до этого были предложения по другим датам, но решение было принято только по этой», – пояснил он. Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что другие инициативы, которые стоят в повестке Госдумы, откладываться из-за нового этапа спецоперации не будут. При этом ближайший Совет Думы пройдет на день раньше – не 29-го, а 28 сентября. «Его перенесли исходя из необходимости направить в рассылку проект бюджета как можно раньше – он поступит в Госдуму 28 сентября», – пояснил Нилов.
Защитники представителей ЛГБТ-сообщества готовятся принять участие в слушаниях, сообщил «Ведомостям» представитель инициативной группы. При этом о переносе слушаний их не уведомляли: «Нам в Госдуме было сказано об отмене слушаний». Как поясняет собеседник «Ведомостей» в Госдуме, слушания состоятся, когда решится вопрос с присоединением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Перенос слушаний по пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей связан с тем, что сейчас он будет незаметен в общей повестке, «перегретой» темой референдумов и мобилизации. «Он должен был привлечь внимание. Сейчас не до него», – пояснил он.