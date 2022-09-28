Слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды перенесены на 17 октября

Многие депутаты отсутствовали на Совете Думы 26 сентября, когда определялась повестка ближайшей недели работы, именно из-за того, что находились в Донбассе. Как сообщил «Ведомостям» присутствовавший на нем глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»), перенос других мероприятий и законопроектов на совете не обсуждался. «Слушания и не назначались на другие даты, до этого были предложения по другим датам, но решение было принято только по этой», – пояснил он. Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что другие инициативы, которые стоят в повестке Госдумы, откладываться из-за нового этапа спецоперации не будут. При этом ближайший Совет Думы пройдет на день раньше – не 29-го, а 28 сентября. «Его перенесли исходя из необходимости направить в рассылку проект бюджета как можно раньше – он поступит в Госдуму 28 сентября», – пояснил Нилов.