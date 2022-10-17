Глава СПЧ заявил об отсутствии ограничений свобод законом о пропаганде ЛГБТ

В ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам о соответствующем законопроекте Фадеев заявил, что в Конституции РФ есть статья, согласно которой «каждому гарантируют свободу мысли и слова, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную религиозную ненависть или вражду».