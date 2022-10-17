Глава СПЧ заявил об отсутствии ограничений свобод законом о пропаганде ЛГБТ
Законопроект о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, не ограничивает свободу слова в стране, считает глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет «Интерфакс».
В ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам о соответствующем законопроекте Фадеев заявил, что в Конституции РФ есть статья, согласно которой «каждому гарантируют свободу мысли и слова, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную религиозную ненависть или вражду».
«Ограничения свободы слова возможны, в частности, в интересах национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации и прав других лиц», — процитировал Фадеев Европейскую конвенцию по правам человека, отметив, что не считает, что данный законопроект ограничит свободу слова в России.
13 октября глава комитета Госдумы по информполитике, автор инициативы Александр Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Инициатива предусматривает штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан — до 200 000 руб., для юридических лиц — до 4 млн руб., если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.
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