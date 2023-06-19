За демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений составлено 33 протокола

«С точки зрения действующего законодательства для привлечения к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений правоприменителю необходимо провести работу, направленную на выявление и установление всех признаков пропаганды, определенных Верховным судом, – объясняет эксперт. – То есть собрать доказательства, что были совершены активные публичные действия, преследующие цель именно побудить других лиц к совершению определенных действий. В то же время для привлечения к ответственности за демонстрацию достаточно установить сам факт демонстрации».