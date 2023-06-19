За демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений составлено 33 протокола

За демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений составлено 33 протоколаРеальные штрафы были назначены только в трех случаях
С момента вступления в силу закона «об ЛГБТ» было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»). Президент 5 декабря 2022 г. подписал закон, который предусматривает введение административных штрафов за продвижение нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.
Представитель Хинштейна уточнил «Ведомостям», что все 33 протокола составлены во II квартале 2023 г., поскольку до этого момента действовал «тестовый период», на протяжении которого протоколы за нарушения не составлялись. Протоколы были составлены в отношении как ряда крупных онлайн-кинотеатров, в том числе «Мегафон ТВ», Start, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ», так и телевещателей, например «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».
При этом судебных решений о наложении штрафов за противоправный контент пока что вынесено лишь три: два по 1 млн руб. в отношении компаний «Триколор кино и ТВ онлайн» и Peers.TV и один в размере 200 000 руб. должностному лицу «Триколора».
Хинштейн не стал говорить, какие конкретно нарушения выявило надзорное ведомство.
В основном выявленные нарушения закона связаны именно с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, полагает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. По его словам, практически невозможно доказать, что в контенте имела место именно пропаганда.
«С точки зрения действующего законодательства для привлечения к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений правоприменителю необходимо провести работу, направленную на выявление и установление всех признаков пропаганды, определенных Верховным судом, – объясняет эксперт. – То есть собрать доказательства, что были совершены активные публичные действия, преследующие цель именно побудить других лиц к совершению определенных действий. В то же время для привлечения к ответственности за демонстрацию достаточно установить сам факт демонстрации».
Но любой факт привлечения к ответственности юрлиц привлекает внимание, создает «эффект Барбары Стрейзанд», создает дополнительный резонанс вокруг спорных произведений, рассуждает заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин. Но закон принят недавно и требуется время для формирования экспертизы в этой сфере внутри органа, продолжает он.
«В этой связи гораздо важнее само наличие состава административного правонарушения в законе. Это уже дисциплинирует владельцев информационных ресурсов, стимулирует самоконтроль. Реальные меры воздействия применяются в исключительных случаях, что довольно разумно», – заключил Едидин.
Как писали «Ведомости» 31 мая и 14 июня, ранее в базе данных московских судов общей юрисдикции появилась информация о том, что протоколы составлены в отношении компаний Premier, Start, «Мегафон», слушания по этим делам назначены на конец этого месяца. Также сообщалось, что Басманный суд Москвы зарегистрировал материал в отношении ООО «Фонбет ТВ» (владеет телеканалом «ТНТ Music»).
Представитель Start тогда рассказал «Ведомостям», что протокол составили из-за некорректно указанного возрастного ценза в фильме «Идеальные незнакомцы». Представитель Premier пояснил, что претензии регулятора связаны не с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой («16+» вместо «18+»): «Мы оперативно устранили этот недочет».