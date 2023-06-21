В суд поступил протокол на «Иви» за распространение информации об ЛГБТ среди детей
В Останкинский районный суд Москвы поступил протокол в отношении онлайн-кинотеатра «Иви», составленный по делу о демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылой на пресс-службу суда.
Уточняется, что протокол был составлен по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановку деятельности на срок до 90 суток. Дата заседания по этому делу пока не назначена.
20 июня по аналогичной статье в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил протокол в отношении онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». 14 июня Басманный суд Москвы зарегистрировал материал в отношении «ФОНБЕТ ТВ» (владеет телеканалом «ТНТ Music») по аналогичной статье. Аналогичные протоколы также уже были составлены в отношении онлайн-кинотеатров Premier и Start, а также компании «Мегафон».
21 июня Мещанский районный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн руб. за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с демонстрацией ЛГБТ. Речь идет о фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник», на которых стояла маркировка 16+. По словам представителя Premier, претензии Роскомнадзора связаны не с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой, а онлайн-кинотеатр оперативно устранил этот недочет.
19 июня «Ведомости» писали, что с момента вступления в силу закона «об ЛГБТ» было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Такие данные приводил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Все протоколы были составлены во II квартале 2023 г., поскольку до этого момента действовал «тестовый период», на протяжении которого протоколы за нарушения не составлялись. Протоколы были составлены в отношении как ряда крупных онлайн-кинотеатров, в том числе «Мегафон ТВ», Start, More.tv, Ivi, «БилайнТВ», так и телевещателей, например «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».