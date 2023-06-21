Суд оштрафовал Premier за неверную маркировку фильмов с демонстрацией ЛГБТ
Мещанский районный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн руб. за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с демонстрацией ЛГБТ, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Суд признал Premier виновным в нарушении ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).
В апреле Роскомнадзор обнаружил на сервисе фильмы с возрастной маркировкой 16+ вместо 18+. Речь идет о фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».
Ранее представитель Premier заявлял, что претензии регулятора связаны не с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой, а онлайн-кинотеатр оперативно устранил этот недочет.
19 июня «Ведомости» писали, что с момента вступления в силу закона «об ЛГБТ» было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Такие данные приводил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Все протоколы были составлены во II квартале 2023 г., поскольку до этого момента действовал «тестовый период», на протяжении которого протоколы за нарушения не составлялись. Протоколы были составлены в отношении как ряда крупных онлайн-кинотеатров, в том числе «Мегафон ТВ», Start, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ», так и телевещателей, например «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».
24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Первым за административное правонарушение о пропаганде ЛГБТ было привлечено издательство «Попкорн букс» в январе 2023 г.