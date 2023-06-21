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Суд оштрафовал Premier за неверную маркировку фильмов с демонстрацией ЛГБТ

Ведомости

Мещанский районный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн руб. за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с демонстрацией ЛГБТ, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Суд признал Premier виновным в нарушении ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).

В апреле Роскомнадзор обнаружил на сервисе фильмы с возрастной маркировкой 16+ вместо 18+. Речь идет о фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».

Ранее представитель Premier заявлял, что претензии регулятора связаны не с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой, а онлайн-кинотеатр оперативно устранил этот недочет.

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19 июня «Ведомости» писали, что с момента вступления в силу закона «об ЛГБТ» было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Такие данные приводил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Все протоколы были составлены во II квартале 2023 г., поскольку до этого момента действовал «тестовый период», на протяжении которого протоколы за нарушения не составлялись. Протоколы были составлены в отношении как ряда крупных онлайн-кинотеатров, в том числе «Мегафон ТВ», Start, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ», так и телевещателей, например «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».

24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Первым за административное правонарушение о пропаганде ЛГБТ было привлечено издательство «Попкорн букс» в январе 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных