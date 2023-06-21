Суд оштрафовал Premier за неверную маркировку фильмов с демонстрацией ЛГБТ

19 июня «Ведомости» писали, что с момента вступления в силу закона «об ЛГБТ» было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Такие данные приводил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Все протоколы были составлены во II квартале 2023 г., поскольку до этого момента действовал «тестовый период», на протяжении которого протоколы за нарушения не составлялись. Протоколы были составлены в отношении как ряда крупных онлайн-кинотеатров, в том числе «Мегафон ТВ», Start, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ», так и телевещателей, например «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».