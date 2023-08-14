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Общество

Суд оштрафовал «Мегафон» на 1 млн рублей за фильм с ЛГБТ без маркировки «18+»

Ведомости

Тверской районный суд Москвы назначил телеком-оператору «Мегафон» штраф в размере 1 млн руб. по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Там пояснили, что протокол в отношении компании был составлен за показ фильма с ЛГБТ-сценами без плашки «18+». О какой именно картине идет речь, не уточняется.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», причиной для штрафа стала маркировка «16+» вместо «18+» у фильма «Любовь, любовь, любовь» Элинор Копполы. Лента доступна на сервисе «Мегафон ТВ». В «Мегафоне» утверждают, что еще в феврале установили плашку «18+», несмотря на наличие прокатного удостоверения с маркировкой «16+», пишет канал.

За демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений составлено 33 протокола

Реальные штрафы были назначены только в трех случаях

10 августа за аналогичное нарушение штраф в размере 1 млн руб. получил «Вымпелком». Протокол на компанию был составлен из-за размещения на платформе «Билайн ТВ» фильмов «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник» и других картин, содержащих ЛГБТ-сцены, без маркировки «18+». 4 августа Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал по аналогичному делу онлайн-кинотеатр Okko.

В июне суд в Москве уже штрафовал «Мегафон» на 1 млн руб. из-за неверной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ. Претензии также были связаны с лентами «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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