Суд оштрафовал «Мегафон» на 1 млн рублей за фильм с ЛГБТ без маркировки «18+»
Там пояснили, что протокол в отношении компании был составлен за показ фильма с ЛГБТ-сценами без плашки «18+». О какой именно картине идет речь, не уточняется.
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», причиной для штрафа стала маркировка «16+» вместо «18+» у фильма «Любовь, любовь, любовь» Элинор Копполы. Лента доступна на сервисе «Мегафон ТВ». В «Мегафоне» утверждают, что еще в феврале установили плашку «18+», несмотря на наличие прокатного удостоверения с маркировкой «16+», пишет канал.
10 августа за аналогичное нарушение штраф в размере 1 млн руб. получил «Вымпелком». Протокол на компанию был составлен из-за размещения на платформе «Билайн ТВ» фильмов «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник» и других картин, содержащих ЛГБТ-сцены, без маркировки «18+». 4 августа Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал по аналогичному делу онлайн-кинотеатр Okko.