Суд оштрафовал Start и «Мегафон» за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ
Онлайн-кинотеатр Start и компанию «Мегафон» оштрафовали из-за неверной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ. Об этом «Ведомостям» сообщили в судах.
Тверской райсуд Москвы назначил 1 млн руб. «Мегафону» по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).
ООО «Старт.ру» признан виновным в совершении правонарушения по аналогичной статье. Черемушкинский райсуд Москвы назначил онлайн-кинотеатру штраф в размере 3,7 млн руб.
Ранее представитель Start рассказывал, что протокол составили из-за некорректно указанного возрастного ценза в фильме «Идеальные незнакомцы». По данным «РИА Новости», «Мегафон», которому принадлежит «Мегафон ТВ», был оштрафован из-за пяти фильмов, в числе которых «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».
12 июня онлайн-кинотеатр Premier был оштрафован за неверную маркировку этих же фильмов.
24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Во II квартале 2023 г. было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе в отношении крупных онлайн-кинотеатров, таких как «Мегафон ТВ», Start, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ», и телевещателей, например, «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».
Уточнение. Представитель онлайн-кинотеатра Start отметил, что фильм «Идеальные незнакомцы» получил прокатное удостоверение с маркировкой 16+, его выдавал Минкульт, на платформе же он доступен с маркировкой 18+. «На данный момент в законодательстве и нормативных актах не сформулированы до конца критерии для возрастной маркировки контента и определения понятия "ЛГБТ-демонстрация", что значительно усложняет работу онлайн-кинотеатров», – заявил «Ведомостям» представитель.