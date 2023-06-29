Суд оштрафовал Start и «Мегафон» за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ

24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Во II квартале 2023 г. было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе в отношении крупных онлайн-кинотеатров, таких как «Мегафон ТВ», Start, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ», и телевещателей, например, «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».