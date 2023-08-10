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Общество

Суд оштрафовал «Вымпелком» на 1 млн рублей за фильмы с ЛГБТ без маркировки «18+»

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы назначил штраф в размере 1 млн руб. компании «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Суд назначил штраф ПАО «Вымпел-коммуникации» в связи с правонарушением по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).

Протокол на компанию был составлен из-за размещения на платформе «Билайн ТВ» фильмов, в которых есть демонстрация ЛГБТ, без маркировки «18+». В частности, речь идет о таких картинах, как «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник» и др.

В «Вымпелкоме» «Ведомостям» пояснили, что компания поменяла маркировку фильмов сразу же после уведомления Роскомнадзора о нарушениях. При этом в компании отметили, что у онлайн-кинотеатров сейчас нет никаких инструментов, чтобы проверять контент на соответствие новым требованиям. «Реестра подобных материалов не создано, а у рынка, в свою очередь, отсутствует экспертиза в данной узкоспециальной области. Выставление штрафов не помогает решить проблему, поскольку не дает онлайн-кинотеатрам действенного инструмента», – заявили в компании.

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В «Вымпелкоме» считают, что штрафы необходимо выписывать только в том случае, если онлайн-кинотеатры не устранят нарушения в предписанный срок.

4 августа Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. по аналогичному делу. На онлайн-кинотеатр было составлено три протокола весной 2023 г. Претензии Роскомнадзора связаны с распространением фильмов, в которых есть демонстрация ЛГБТ, с маркировкой «16+» вместо «18+». Речь идет о таких картинах, как «Идеальные незнакомцы», «Еще три свадьбы», «Черный лебедь», «Бриджит Джонс: грани разумного» и др. Суд объединил протоколы в один и по результатам рассмотрения оштрафовал компанию на 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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