Суд оштрафовал «Вымпелком» на 1 млн рублей за фильмы с ЛГБТ без маркировки «18+»
Суд назначил штраф ПАО «Вымпел-коммуникации» в связи с правонарушением по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).
Протокол на компанию был составлен из-за размещения на платформе «Билайн ТВ» фильмов, в которых есть демонстрация ЛГБТ, без маркировки «18+». В частности, речь идет о таких картинах, как «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник» и др.
В «Вымпелкоме» «Ведомостям» пояснили, что компания поменяла маркировку фильмов сразу же после уведомления Роскомнадзора о нарушениях. При этом в компании отметили, что у онлайн-кинотеатров сейчас нет никаких инструментов, чтобы проверять контент на соответствие новым требованиям. «Реестра подобных материалов не создано, а у рынка, в свою очередь, отсутствует экспертиза в данной узкоспециальной области. Выставление штрафов не помогает решить проблему, поскольку не дает онлайн-кинотеатрам действенного инструмента», – заявили в компании.
В «Вымпелкоме» считают, что штрафы необходимо выписывать только в том случае, если онлайн-кинотеатры не устранят нарушения в предписанный срок.
4 августа Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. по аналогичному делу. На онлайн-кинотеатр было составлено три протокола весной 2023 г. Претензии Роскомнадзора связаны с распространением фильмов, в которых есть демонстрация ЛГБТ, с маркировкой «16+» вместо «18+». Речь идет о таких картинах, как «Идеальные незнакомцы», «Еще три свадьбы», «Черный лебедь», «Бриджит Джонс: грани разумного» и др. Суд объединил протоколы в один и по результатам рассмотрения оштрафовал компанию на 1 млн руб.