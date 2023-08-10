Суд оштрафовал «Вымпелком» на 1 млн рублей за фильмы с ЛГБТ без маркировки «18+»

В «Вымпелкоме» «Ведомостям» пояснили, что компания поменяла маркировку фильмов сразу же после уведомления Роскомнадзора о нарушениях. При этом в компании отметили, что у онлайн-кинотеатров сейчас нет никаких инструментов, чтобы проверять контент на соответствие новым требованиям. «Реестра подобных материалов не создано, а у рынка, в свою очередь, отсутствует экспертиза в данной узкоспециальной области. Выставление штрафов не помогает решить проблему, поскольку не дает онлайн-кинотеатрам действенного инструмента», – заявили в компании.