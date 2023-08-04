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Общество

Суд оштрафовал Okko на 1 млн рублей за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ

Ведомости

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. по делу о демонстрации фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ООО «Окко» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).

На онлайн-кинотеатр было составлено три протокола весной 2023 г. Претензии Роскомнадзора связаны с распространением фильмов, в которых есть демонстрация ЛГБТ, с маркировкой «16+» вместо «18+». Речь идет о таких картинах, как «Идеальные незнакомцы», «Еще три свадьбы», «Черный лебедь», «Бриджит Джонс: грани разумного» и др.

Ранее по теме: Гендиректора «Яндекса» оштрафовали за фильмы без маркировки «18+»

Суд объединил протоколы в один и по результатам рассмотрения оштрафовал компанию на 1 млн руб.

2 августа мировой судья московского района Замоскворечье оштрафовал генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского на 200 000 руб. за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». На «Кинопоиске» в широком доступе были размещены фильмы «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Дневник Бриджит Джонс» и другие картины, содержащие информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях. При этом фильмы были маркированы пометкой «16+» вместо «18+».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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