Суд оштрафовал Okko на 1 млн рублей за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ

2 августа мировой судья московского района Замоскворечье оштрафовал генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского на 200 000 руб. за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». На «Кинопоиске» в широком доступе были размещены фильмы «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Дневник Бриджит Джонс» и другие картины, содержащие информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях. При этом фильмы были маркированы пометкой «16+» вместо «18+».