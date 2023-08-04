Суд оштрафовал Okko на 1 млн рублей за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ
Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. по делу о демонстрации фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
ООО «Окко» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).
На онлайн-кинотеатр было составлено три протокола весной 2023 г. Претензии Роскомнадзора связаны с распространением фильмов, в которых есть демонстрация ЛГБТ, с маркировкой «16+» вместо «18+». Речь идет о таких картинах, как «Идеальные незнакомцы», «Еще три свадьбы», «Черный лебедь», «Бриджит Джонс: грани разумного» и др.
Суд объединил протоколы в один и по результатам рассмотрения оштрафовал компанию на 1 млн руб.
2 августа мировой судья московского района Замоскворечье оштрафовал генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского на 200 000 руб. за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». На «Кинопоиске» в широком доступе были размещены фильмы «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Дневник Бриджит Джонс» и другие картины, содержащие информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях. При этом фильмы были маркированы пометкой «16+» вместо «18+».